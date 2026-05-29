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    首頁 > 生活

    嘉義縣義竹國小遊戲場華麗回歸 樹屋松鼠遊戲區陪學童冒險

    2026/05/29 16:54 記者林宜樟／嘉義報導
    義竹國小附設遊戲場樹屋主題溜滑梯。（嘉義縣政府提供）

    義竹國小附設遊戲場樹屋主題溜滑梯。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣義竹國小全新遊戲場將原本的閒置綠地經過整建，搖身一變成為兼具校園機能、親子互動與安全設計的多元遊憩空間，有樹屋主題溜滑梯、松鼠造型遊戲區，成為孩子們放電玩樂的新地標。

    縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑及各級民代今天視察竣工情形，一同試用全新器材，除了溜滑梯、遊戲區，還為幼兒園孩童打造沙坑與搖搖樂，充滿童趣。園內設有黑板牆、共融鞦韆、大轉杯、十字蹺蹺板等多樣設施，並規劃親子友善無障礙廁所、槌球場與體健設施，滿足不同年齡層需求。

    縣府說，工程斥資3200萬元，去年6月11日完工，完工後曾因丹娜絲颱風受損，縣府投入150萬元災後重建，今年2月8日重建完成。

    翁章梁說，公園對地方相當重要，一鄉鎮一公園不僅讓大家休息，也可以增加親子互動，義竹中心點沒有適當的地點，縣府就與學校結合打造，嘉義縣目前有番路、六腳、義竹都是以這類模式運作，若市中心有空間則會獨立建造、更新修繕公園，像是民雄、新港、大林等地。

    翁章梁說，蔚藍公園整體規劃設計可再與學校空間更有一致性，進一步整理景觀，颱風後大樹傾倒遺留的空間，也可再設計遊具讓遊玩內容更加豐富，希望讓國小的學生下課來遊玩，多接觸自然空間，晚上、假日社區的人也可以進來使用。

    松鼠造型遊戲區。（嘉義縣政府提供）

    松鼠造型遊戲區。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁等人視察義竹國小附設遊戲場。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁等人視察義竹國小附設遊戲場。（嘉義縣政府提供）

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