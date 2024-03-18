太陽花10週年》黃國昌揪1事批民進黨背棄承諾 林俊憲狠打臉！

黃國昌17日昌在社群PO出《兩岸締結協議處理及監督條例》草案內容，批民進黨執政背棄承諾，遭林俊憲反駁。（資料照）

2024/03/18 23:06

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運今（18）日屆滿10週年，民眾黨立院黨團總召黃國昌17日在社群PO出《兩岸締結協議處理及監督條例》草案內容，批民進黨執政背棄承諾，拖了8年都還沒通過。對此，綠委林俊憲跳出來反駁黃國昌，指出兩岸協議監督機制已在2019年以修正「兩岸人民關係條例」的方式通過，黃國昌當時全程參與，「到底是忘記了？還是不堪再回憶起來？」

今天（18日）是318事件10週年，當年參與太陽花運動的黃國昌昨天（17日）在臉書提起最初由太陽花運動參與者提倡、同時也是該運動主要訴求的《兩岸協議監督條例》，PO出《兩岸締結協議處理及監督條例》草案的撰擬內容，表示打算在下週送黨團會意後正式提出，「拖延了八年，也太久了！希望早日通過兩岸協議監督條例，請民進黨不要背棄承諾、持續跳票！」

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對此，林俊憲今天在臉書反駁黃國昌指民進黨跳票的說法，「國昌老師，你是失去在上一個黨時的記憶了嗎？先講結論，兩岸協議監督機制，早在2019年，就以修正『兩岸人民關係條例』的方式通過，第5條整整1200字，全都在講協議簽訂的流程與監督方式。那時國昌老師還是前一個黨的立委，全程參與，到底是忘記了？還是不堪再回憶起來？」

他表示：「國昌老師想要新法，但大家知道為什麼當初採用修法而不是新立法的方式通過嗎？因為各黨連法案名稱都沒共識。國昌老師署名的時力版本，叫做『我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案』，民進黨站在執政穩健立場，採用較模糊的『兩岸協定締結條例草案』。而國民黨當然不可能同意，最後才採用修關係條例的方式通過。」

最後林俊憲痛批：「所以，到底是誰變了呢？到底是誰一直在迴避過去的自己呢？318事件10週年，現在回顧來看，只能說台灣又一次在歷史的關鍵十字路口選擇了正確方向，再對比兩岸的經濟現狀，每一位台灣人確實都因這場運動獲益。當然，也有一些人獲益更大，而且在10週年之際，還不要臉的想要騙取更多。」

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