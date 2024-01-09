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賴中強批黃國昌：竄改太陽花訴求宛若當年密會蕭旭岑行徑

曾任反黑箱服貿民主陣線召集人的賴中強（右）質疑黃國昌，竄改太陽花運動訴求宛若當年密會蕭旭岑行徑。（記者陳鈺馥攝）

曾任反黑箱服貿民主陣線召集人的賴中強（右）質疑黃國昌，竄改太陽花運動訴求宛若當年密會蕭旭岑行徑。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/09 09:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲主張重啟服貿，投奔民眾黨的前立委黃國昌昨日遭昔日太陽花戰友質疑為了個人利益，背叛太陽花精神。黃卻回嗆「太陽花運動最終具體訴求是兩岸協議監督條例」，反問民進黨如今條例在哪裡？對此，當年反黑箱服貿民主陣線召集人賴中強痛批「請不要竄改歷史」，並質疑黃國昌竄改太陽花訴求宛若當年密會蕭旭岑行徑。

賴中強今日發文指出，太陽花運動四大訴求是：「退回服貿協議」、「兩岸協議監督機制法制化」、「先立法再審查」、「召開公民憲政會議」，到410退場聲明還是列這四大訴求。怎麼被你講得只剩下兩岸協議監督條例，其他三項呢？退回服貿協議呢？

賴中強批評，你認為你一個人就可以改當年運動的四大訴求嗎？這可是聯席會議通過、31人代表會議確認的決議，這可是白紙黑字新聞稿發給全國媒體，這可是數十萬人參與的運動。

賴中強質疑，這種風格，還真像當年你一個人背著運動決策會議，密會馬英九的總統府副秘書長蕭旭岑。

對於黃國昌扭曲太陽花的訴求，賴中強表示，太陽花運動的初衷就是反對「兩岸經濟一體化」，要維持台灣不受中國控制的經濟自主性與政治自主性，這從2013年6月21日服貿協議簽訂下午，他們幾個反服貿團體舉行的記者會新聞稿就可以看到。這個想法，當年的黑色島國青年陣線簡化為「退回服貿」四個字的素樸口號，時間應該是2013年暑假。

賴中強說明，至於兩岸協議監督條例，則是服貿公聽會舉行到2013年年底，馬政府風聲要強行通過服貿協議。為了增加反服貿運動的防衛縱深，他在當年底凱道集會提出「立法破黑箱」的訴求，要求立法院先完成四大立法，再來審查服貿協議。四大立法包括：《經貿自由化衝擊影響評估與救濟法》、《兩岸協議簽訂與監督條例》、《中資來台投資條例》與「就業安全法制」。

針對黃國昌反問兩岸協議監督條例如今何在？賴中強則說，太陽花運動所倡議的兩岸協議監督機制法制化，其中政治性談判規範 ，立法院已經在2019年完成兩岸人民關係條例第5條之3的立法，建立「主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目」與 「其他政治議題談判比照修憲民主程序」等規範。

賴中強指出，非政治性談判部分，長遠而言，有制定「非政治性兩岸協議監督條例」必要，但現階段，因為中國不願意取消強加於經濟性、事務性協商的政治前提，造成談判無法進行，也就暫時無立法的必要。

他提及，因為只要中國不取消經濟性、事務性協商的政治前提，任何以「一個中國原則」為前提的談判，都是政治談判，都應適用兩岸人民關係條例第5條之3的規範。

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