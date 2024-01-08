柯文哲稱監督條例先過可重啟服貿 太陽花成員轟扭曲訴求

柯文哲在這次大選率先提出重啟兩岸服貿，還說兩岸經貿往來，不能沒有規範，用來正當化重啟服貿貨貿，事實上，台海雙邊貿易原本就有WTO規範可依循。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/08 14:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜日前拋出重啟與中國進行ECFA談判，民眾黨總統參選人柯文哲則聲稱，依照太陽花學運共識，兩岸協議監督條例要先通過，再討論貨貿、服貿。對此，當年太陽花學運主要成員今日共同召開記者會駁斥，譴責柯文哲扭曲太陽花運動的訴求，並強調堅決反對重啟服貿、反對貨貿，兩岸監督條例也暫無立法必要。

太陽花運動主要成員、經民連召集人賴中強今日強調，目前兩岸人民關係條例第5-3條，可監督兩岸政治性談判。現階段，因中國不願取消強加於經濟性、事務性協商的政治前提，造成談判無法進行，所以暫時沒有兩岸監督條例立法的必要。

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賴中強指出，太陽花運動所倡議的兩岸協議監督機制法制化，其中政治性談判規範，立法院已於2019年完成「兩岸人民關係條例」第5-3條的立法，建立「主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目」與「其他政治議題談判比照修憲民主程序」等規範。

他提及，至於非政治性談判部分，長遠而言固然有制定「非政治性兩岸協議監督條例」之必要，但現階段，因為中國不願意取消強加於經濟性、事務性協商的政治前提，造成談判無法進行，也就暫時無立法的必要。

經民連副會長張信堂舉例，中國先說台灣鳳梨釋迦有介殼蟲禁止進口，在國民黨籍台東縣長饒慶鈴參加海峽論壇後，單獨針對「承認一中原則」的台東鳳梨釋迦恢復進口。去年12月22日，中國一方面宣布停止ECFA早收清單中12項石化產品的關稅優惠，一方面宣布恢復台灣石斑魚進口，國台辦聲明還強調因國民黨政策會副執行長蘇清泉積極指導「島內業者」進行整改，帶領業者來中國參訪，因此決定放行，明顯是中國把政治前提放在經貿往來之前。

賴中強質疑，「連介殼蟲都看得懂九二共識」是何等的荒謬。中國不應就台海雙邊經貿往來預設政治前提，也不應就雙邊經濟性、事務性協商強加「九二共識」、「一個中國原則」等政治前提。

賴痛批，柯文哲在這次大選率先提出重啟兩岸服貿，還說兩岸經貿往來，不能沒有規範，用來正當化重啟服貿貨貿，事實上，台海雙邊貿易原本就有WTO規範可依循，兩岸協議監督條例是國會要監督行政部門如何與中國簽訂協議，不是用來監督「兩岸經貿往來」。

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