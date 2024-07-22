前國民黨副秘書長：以所屬政黨而言 換柱傷害遠超過拜登退選

曾經歷過「換柱」事件的前國民黨副秘書長、組發會主委張雅屏今日指出，若以選戰角度看，拜登退選與換柱這兩者造成的傷害完全一樣。（資料照）

2024/07/22 14:44

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統拜登宣布退出競選連任，曾經歷過「換柱」事件的前國民黨副秘書長、組發會主委張雅屏今日指出，若以選戰角度看，拜登退選與換柱這兩者造成的傷害完全一樣。但以對所屬政黨傷害而言，換柱的傷害遠遠超過拜登退選。

張雅屏說明，因為拜登尚未完成民主黨的黨代表大會提名，雖然他已經贏得民主黨各州與領地的初選，這和2015年7月國民黨黨代表大會通過提名洪秀柱參選2016年總統大不相同。

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張雅屏表示，但對選戰而言，2015年10月換柱距離選舉投票剩下三個多月，2024年7月拜登退選距離投票日也僅三個月左右，對選舉而言傷害相仿。只不過，這次是民主黨自己換總統候選人，換柱是他們逼國民黨換總統候選人，實在令人唏噓。

張雅屏指出，美國大選與台灣大選的戲碼越來越一致，合理懷疑美國把台灣當成試驗，無論是開票做票、二顆子彈還是如今的退選。這也代表美式民主與民粹之間，真的毫無距離感，選民難以主導，加上政客良心靠不住，這種惡質民主，必須調整。

張雅屏認為，當下台灣應加強政府權力制度設計，尤其是總統權力要如何制衡，回歸憲法精神，政府有能人民有權，顯得尤為重要。

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