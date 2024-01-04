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拚立委8連霸！羅明才發豪語「我拿15萬票就選新北市長」

國民黨立委羅明才在政見會語出驚人，表示自己拿到15萬票就選新北市長。（記者翁聿煌攝）

國民黨立委羅明才在政見會語出驚人，表示自己拿到15萬票就選新北市長。（記者翁聿煌攝）

2024/01/04 20:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市新店選區立委羅明才爭取8度連任，他今天在政見發表會上語出驚人，表示自己這次選舉若能拿到15萬票，就會參選新北市長，事後他解釋，他的意思是希望這次「國民黨總統候選人侯友宜和他都能衝上15萬票」，至於屆時會不會參選新北市長，羅明才表示如果選民願意支持，他也願意承擔。

藍營立委羅明才今年要競選8連任，他長期經營新店選區，基層扎實，但也遭到競選對手批評，他依恃父親、黑道大哥羅福助的勢力庇蔭，才能在新店地區稱霸28年。

對於羅明才在政見發表會上公開喊出，若超過15萬票當選，將爭取新北市長，民進黨立委候選人曾柏瑜痛批是「吃碗裡看碗外」，簡直就是國民黨優良基因，從前高雄市長韓國瑜、國民黨總統候選人、新北市長侯友宜、現在連羅明才都有樣學樣。

曾柏瑜在臉書貼文中表示，她在政見會上講述的政見從中央涵蓋到地方，「一路講好講滿」，但是羅明才發表的政見讓她聽完後「白眼翻到天邊」。曾柏瑜表示，羅明才說「得票達 15萬票就要選新北市市長」，是打算比上次多拿20% 的選票，且不論有沒有可能，但是在立委政見發表會上公然喊要當市長，不就是在告訴選民，「連任立委只是我的跳板，我上任後就準備放生大家！」，並表示「吃碗裡、看碗外，簡直就是國民黨的優良基因。

羅明才事後解釋，侯友宜需要在北部大贏，所以他想要激勵支持者踴躍出來投票，依照他歷屆的投票數，2016年9萬多票、2020年12萬多票，加上他在地認真服務、為地方爭取許多重大建設。他希望自己和侯友宜搭配，得票率愈高愈好，所以才喊出「15萬票就選市長」，但他也沒把話說死，到時候是要選2026還是2030的市長。

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