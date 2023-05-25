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    曾柏瑜批為詐騙集團背書 羅明才：有違法事證可去檢舉

    羅明才回應，如果曾柏瑜有違法事證可向司法單位檢舉，對於曾柏瑜為選舉刻意抹黑，他將與律師研究提告妨害名譽。（資料照）

    羅明才回應，如果曾柏瑜有違法事證可向司法單位檢舉，對於曾柏瑜為選舉刻意抹黑，他將與律師研究提告妨害名譽。（資料照）

    2023/05/25 17:28

    〔記者翁聿煌／新北報導〕前新北市議員曾柏瑜昨天獲民進黨徵召參選新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立委，今天PO文引述網紅「四叉貓」踢爆，2020年被起訴的亞太國際地產、台灣搜房詐騙首腦秦啟松，與羅明才交往甚密，羅明才還在詐騙集團場合致詞，為他們鼓舞士氣。對此，羅明才回應，他每天行程緊密，受邀參加活動多不勝數，如果曾柏瑜有違法事證可向司法單位檢舉，對於曾柏瑜為選舉刻意抹黑，他將與律師研究提告妨害名譽。

    曾柏瑜在臉書發文指出，羅明才身為財政委員會的召委，竟為詐騙集團背書？檢調調查，2014年至 2018年間，秦啟松成立的亞太國際地產及台灣搜房等2家公司，對外召開投資說明會，以保證每年獲利8至12％，以及保證買回或保證加價110至130％買回為餌，替英國地產開發商代銷英國的旅館經營及停車位使用權，事實上台灣搜房涉嫌吸金11億元，而亞太國際地產則涉嫌吸金4億多元，涉及詐欺和違反銀行法。

    曾柏瑜說，2014年秦啟松就開始詐騙行為，而羅明才於2016受邀前往集團總部，且還為亞太國際的「亞太人」加油打氣，不管他當時是為詐騙集團的員工打氣、還是為投資人加油，老實說，都很糟糕。

    曾柏瑜質疑，就算秦啟松被起訴前，你不知道這間公司是在詐騙，那2020年秦啟松被起訴後，羅明才「你有為自己犯下的過錯懺悔、為投資人討回公道嗎？」無法為一般民眾討回公道的代議士，是選民的叛徒，也是不負責任的政治人物，如果只關心個人利益，「更」服務特定團體，那她就要為廣大的選民討回公益。

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