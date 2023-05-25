林為洲籲國民黨排郭台銘不分區立委第一 角逐立法院長
2023/05/25 13:30
〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘爭取國民黨徵召參選2024總統失利後，國民黨立委林為洲今（25）日呼籲黨中央，把未來國民黨不分區立委排名第1的位子留給郭台銘，並提名郭台銘參選立法院長，帶領國會，同時整合非綠陣營，他並強烈建議郭台銘扮演這樣的角色。
對此，國民黨發言人楊智伃回應，郭台銘是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產，現階段最重要的工作就是各地區域立委的提名工作，每一位同志都是國民黨重要的戰力，希望大家一起團隊努力，共同為2024勝選來努力。
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林為洲說，江山不是靠一個人打得下來的，泛藍一定要團結，才能完成政黨輪替，黨中央不分區立委排名第1的位子應該留給郭台銘，並且未來讓郭擔任立法院長，最能發揮郭的長才。
他還說，郭台銘先前曾到美國、日本從事經濟外交，如果未來擔任國會議長，可以不受限制，如果擔任總統、副總統，郭台銘有可能到非邦交國訪問嗎？國會議長職務更有穿透力，更能為國家貢獻。
林為洲表示，郭台銘主張孩子國家養，必須靠立法院編列預算，台灣推動產業升級、淨零排碳，也都要透過休法，重啟核電要修正電業法，如果擔任國會議長，郭台銘可以代表總統參加國際重大會議，例如APEC，到目前還沒有現任國會議長代表中華民國參加APEC領袖會議，因此這也算是一種突破，立法院長不一定比總統、副總統的位子更沒有貢獻。