林為洲籲國民黨排郭台銘不分區立委第一 角逐立法院長

立委林為洲今天公開呼籲國民黨將鴻海創辦人列為下屆不分區立委候選人第一名，圖為8日林為洲應聯電前副董事長宣明智之邀赴宴力挺郭台銘參選總統。（資料照，記者廖振輝攝）

2023/05/25 13:30

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘爭取國民黨徵召參選2024總統失利後，國民黨立委林為洲今（25）日呼籲黨中央，把未來國民黨不分區立委排名第1的位子留給郭台銘，並提名郭台銘參選立法院長，帶領國會，同時整合非綠陣營，他並強烈建議郭台銘扮演這樣的角色。

對此，國民黨發言人楊智伃回應，郭台銘是藍軍重要的一份子，不只是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產，現階段最重要的工作就是各地區域立委的提名工作，每一位同志都是國民黨重要的戰力，希望大家一起團隊努力，共同為2024勝選來努力。

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林為洲說，江山不是靠一個人打得下來的，泛藍一定要團結，才能完成政黨輪替，黨中央不分區立委排名第1的位子應該留給郭台銘，並且未來讓郭擔任立法院長，最能發揮郭的長才。

他還說，郭台銘先前曾到美國、日本從事經濟外交，如果未來擔任國會議長，可以不受限制，如果擔任總統、副總統，郭台銘有可能到非邦交國訪問嗎？國會議長職務更有穿透力，更能為國家貢獻。

林為洲表示，郭台銘主張孩子國家養，必須靠立法院編列預算，台灣推動產業升級、淨零排碳，也都要透過休法，重啟核電要修正電業法，如果擔任國會議長，郭台銘可以代表總統參加國際重大會議，例如APEC，到目前還沒有現任國會議長代表中華民國參加APEC領袖會議，因此這也算是一種突破，立法院長不一定比總統、副總統的位子更沒有貢獻。

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