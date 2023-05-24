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    首頁　>　政治

    謝典林與郭台銘會面 胞姐謝衣鳯這麼看

    爭取國民黨徵召參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘，昨天與挺郭派的彰化議長謝典林見面，媒體今天詢問謝典林姐姐、立法院國民黨團書記長謝衣鳯的看法，對此，謝衣鳯說，從藍委的角度來看，郭台銘與所有地方議長討論經濟相關議題，絕對是一個正面發展。（資料照）

    爭取國民黨徵召參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘，昨天與挺郭派的彰化議長謝典林見面，媒體今天詢問謝典林姐姐、立法院國民黨團書記長謝衣鳯的看法，對此，謝衣鳯說，從藍委的角度來看，郭台銘與所有地方議長討論經濟相關議題，絕對是一個正面發展。（資料照）

    2023/05/24 12:07

    〔記者林欣漢／台北報導〕爭取國民黨徵召參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘，昨天與挺郭派的彰化議長謝典林見面，媒體今天詢問謝典林姐姐、立法院國民黨團書記長謝衣鳯的看法，對此，謝衣鳯說，從藍委的角度來看，郭台銘與所有地方議長討論經濟相關議題，絕對是一個正面發展。

    謝衣鳯說，她個人的家庭問題不會在公領域說明，但是從國民黨立委的角度來看，郭台銘是傑出的企業家，關心台灣的經濟發展，與所有地方議長討論相關議題，是一個正面發展，大家共同關心未來台灣要如何進入國際，國際貿易要怎麼做，相信對所有議長都會是一個好的協助，大家都可以有良性互動。

    立法院國民黨團總召曾銘宗說，據他的理解，謝典林議長有講，國民黨已經確定徵召新北市長侯友宜，基本上謝會支持侯市長，謝跟郭台銘是舊識，郭又剛從國外回來，見見面、聊一聊一些事情，覺得非常正常。

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