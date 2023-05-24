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    傳挺郭派不滿5/17公佈徵召人選 國民黨：郭台銘陣營早知道

    國民黨中常會24日推舉5位區域立委候選人，主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜一同出席站台合影。（記者塗建榮攝）

    國民黨中常會24日推舉5位區域立委候選人，主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜一同出席站台合影。（記者塗建榮攝）

    2023/05/24 16:01

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨上週宣布徵召新北市長侯友宜參選總統後，傳出前鴻海董事長郭台銘方面質疑為何黨中央一定要提前在5月17日決定徵召人選，且國民黨主席朱立倫曾經承諾520之後要做2次民調，國民黨中央今日首度正面否認相關說法，指稱郭陣營應該早在4月就已知道5月17日要決定總統徵召人選。

    國民黨文傳會主委林寬裕指出，黨中央早於4月份就已經告知侯、郭雙方5月17日決定徵召人選，這也是為何國民黨2份內參民調都只做到5月13日的原因，而且從參選人（郭台銘）安排的活動就到12日，即可看出郭台銘對於時程應該都有理解，郭陣營的參選進度也都有按照時程進行。

    林寬裕並強調，4月間幾乎所有的輿論都在說，不知道國民黨為何還要再拖，當時整個徵召時程就已經跟郭、侯雙方溝通過。

    對於挺郭人士迄今仍有不滿，林寬裕說，可以理解一場比賽下來，對於有些反應，也只能理解與尊重，他並再次強調，就徵召程序、方法、時程，全都與郭、侯雙方充分溝通過。

    國民黨秘書長黃健庭今日也在中常會上，特別向全體中常委與黨務幹部說明徵召時程與依據。據國民黨發言人林家興轉述，黃健庭表示，3月下旬黨中央就已經告知侯、郭雙方大約在1個半月後會決定徵召人選，到了4月間又再清楚告知雙方5月份會決定人選，朱立倫在公開談話也表示確定人選只會比歷年更早、不會更晚，侯、郭雙方陣營後續也都有持續透過電話確認徵召時間就是5月17日，因此相關造勢活動也都是在5月初第1個週末前就已經結束，內參民調在5月13日執行結束，雙方陣營都非常清楚。

    林家興並轉述黃健庭的話說，有關徵召依據，國民黨在多次公開以及私下與侯、郭2人晤談時，都有講得非常清楚，會根據社會大眾意見、黨內主要領袖看法，以及包括國民黨民調中心所做的內參民調、外部坊間民調，最後再徵詢縣市首長及立委參選人意見。

    據轉述，黃健庭強調，不論徵召過程、時程與依據，都非常清楚而且公開，有充分讓侯、郭2位參選人了解，絕對公平公正，也經得起檢驗，他並特別強調感謝郭台銘展現大器風範，在第一時間表達對國民黨與侯友宜的支持，未來前方道路還有很多挑戰，希望大家一起實踐政黨輪替目標。

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