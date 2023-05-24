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    獲民進黨徵召戰羅明才 曾柏瑜：黑道背景無法承擔地區發展

    曾柏瑜獲民進黨徵召參選立委。（記者叢昌瑾攝）

    曾柏瑜獲民進黨徵召參選立委。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/24 18:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕前新北市議員曾柏瑜接受民進黨徵召，參選新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立委，曾柏瑜PO文說，「當挑戰來時，我義不容辭」，她批評現任選區立委、國民黨籍羅明才的黑道背景，根本無法承擔起新店、深坑、石碇、烏來和坪林這些地區的發展，服務的對象是既有的利益結構。對此，立委羅明才服務處說，不予回應。

    曾柏瑜發文說，她去年底遞補新北市議員，在最短任期44天內盡可能實現所有提出的政見，這段短暫的任期讓她深刻體會到，她已經具備服務地方的能力、對選區的完整認識，唯一缺乏的，是足夠的時間來實現這些目標。

    曾柏瑜說，去年底，她很幸運地有44天的時間為這個選區的鄉親服務，但在此之前，我花了5年的時間，讓世界看見台灣，從北約到歐盟，到美國國會、美國國務院，與世界各地的政治人物、智庫開會，談中國對全世界民主國家的影響。

    中國近年來大量使用陰謀論和資訊操弄的手段，以打擊這些國家的民主價值，他們散布荒謬的陰謀論，例如聲稱新冠肺炎是美國研發的生化武器，同樣地，他們也試圖操弄台灣輿論，製造對疫苗的恐慌。

    她相信，作為一個擁有自由民主價值的國家，我們有責任堅定捍衛這些價值，並且為台灣的未來奮鬥，無論是最在地的議題還是最國際的挑戰，她已經證明了她可以做得到，她唯一需要的，是完整的任期來把事情做好。

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