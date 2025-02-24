5縣市大雨特報！ 今冷氣團發威、北台灣高溫僅14度

今日受到大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，桃園以北、宜蘭及澎湖今日高溫僅14、15度。（資料照）

2025/02/24 06:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受到東北季風影響，今凌晨3點40分發布5縣市大雨特報，基隆市、新北市北海岸、台北市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區要注意大雨。今日受到大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，桃園以北、宜蘭及澎湖今日高溫僅14、15度。氣象署針對新北市、新竹縣、苗栗縣及金門縣發布低溫特報。

今日台灣西半部、東北部及澎湖低溫約11至13度，新竹、苗栗及新北有局部地區有可能出現10度以下低溫，花東約14、15度，金門10度、馬祖7度。白天北部、東北部、東部及澎湖、金門、馬祖持續偏冷，馬祖高溫10度，桃園以北、宜蘭及澎湖約14、15度，低溫持續時間長，至於竹苗、花蓮及金門高溫16、17度，中南部及台東則約20至24度。

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天氣部分，各地水氣逐漸減少，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北、桃園及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

週二（25日）清晨受大陸冷氣團影響，各地偏冷，白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升。北部及東北部10至22度，中部11至22度，南部14至23度，花東14至21度。週三（26日）、週四（27日）各地早晚天氣涼，華南雲系東移，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週五（28日）至下週日（3月2日）環境風場漸轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

溫度:

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美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 14 13 ~ 21 14 ~ 22 15 ~ 17

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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