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    俄烏戰爭3周年 澤倫斯基：願辭職換取烏克蘭和平

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，如果意味著烏克蘭的和平，他願意放棄自己的職位，可以用自己的離開來換取烏克蘭加入北約軍事聯盟。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，如果意味著烏克蘭的和平，他願意放棄自己的職位，可以用自己的離開來換取烏克蘭加入北約軍事聯盟。（美聯社）

    2025/02/24 06:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭2月24日滿3周年，在此前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日在記者會上表示，他願意放棄自己的職位，換取烏克蘭的和平，他可以用自己的離開，讓烏克蘭加入北約軍事聯盟。

    綜合外媒報導，上週傳出由美國財政部長班森特（Scott Bessent）赴基輔交付美方提出的協議草案，美方盼獲得價值5000億美元的礦產資源，以讓烏克蘭償還美方的各種資助，協議草擬內容還顯示，烏克蘭關鍵礦產所有權50％要歸美國所有。

    澤倫斯基23日在基輔舉行的記者會上表示，他不願意屈服於美國的強大壓力而簽署價值5000億美元的礦產協議，他希望美國總統川普在結束俄烏戰爭的談判中「站在我們一邊」。他不認為白宮要求的這筆款項是對先前美國軍事援助的「回報」，他拒絕美國對烏克蘭礦產的需求，並稱將「為和平辭職」。

    他表示，5000億這一數字遠高於美國實際的1000億美元軍事貢獻，並指出，美國國會兩黨以及前總統拜登在俄羅斯襲擊後都批准了這項支持。強調這是一筆「贈款」，而不是「債務」。澤倫斯基說：「我不會簽署一份讓十代烏克蘭人付出代價的協議。

    在記者會上，當被問及是否準備辭職時，澤倫斯基一臉惱怒地回答：「如果為了烏克蘭的和平，如果你們真的需要我辭職，我已經準備好了。」他也補充說，「如果條件成立，我可以立即以此換取加入北約。」

    烏克蘭法律禁止在戒嚴期間舉行選舉，而烏國在2022年2月俄羅斯入侵的那天就宣布了戒嚴狀態。

    澤倫斯基23日表示，自己不會掌權幾十年，但他們也不會允許俄羅斯總統普廷掌權烏克蘭領土。上週公布的一項民調顯示，澤倫斯基的支持率為63%，他在23日談到川普的言論時提到了這一點，稱川普的虛假言論「危險」。澤倫斯基說，但他認為這不是一個錯誤，而是產生了影響的錯誤訊息。

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