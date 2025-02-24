德國大選保守派獲勝！梅爾茨可望出任總理 喊話「擺脫美國」

基督教民主聯盟黨魁梅爾茨。（法新社）

2025/02/24 07:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國聯邦議院（國會下議院）選舉23日登場，出口民調顯示，保守派的「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU／CSU），以28.5%至29%得票率贏得國會大選，極右翼的「另類選擇黨」（AfD）成為第二大黨，為最大黑馬，現任總理蕭茲（Olaf Scholz）所領導的「社會民主黨」（SPD）則面臨第二次世界大戰以來最糟糕的選舉結果，得票排名第三。

綜合外媒報導，週日晚間，隨著出口民調結果出爐，基民盟／基社盟的總部響徹歡呼和掌聲，反對黨顯然將成最大政黨。69歲的聯盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）有望成為德國下一任總理，他在柏林市中心舉行的活動中宣布勝選，並告訴支持者「派對即將開始」，德國是歐洲最大經濟體和人口最多的國家。

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梅爾茨在勝選後發表講話指出，他正與多位歐洲總理及元首密切溝通，對他來說，當務之急是盡快加強歐洲，這樣才能一步步擺脫對美國的依賴。他也批評，美國總統川普上週發表最新言論後，很明顯，美國政府並不關心歐洲的命運，他表示，目前還不確定北約的未來將會如何，及歐洲是否需要迅速採取行動來加強自身的防禦。

出口民調也顯示，德國極右翼「另類選擇黨」（AfD）以史無前例的20.2%支持率位居第二，意味著該黨從一度被官方懷疑為極端主義的邊緣政黨，如今成為一支主要的政治力量。然而，由於「防火牆」安排，它面臨被其他政黨排除在政府之外的風險。

「另類選擇黨」大選支持率幾乎增加一倍，該黨氣氛熱烈，聯合領導人韋德爾 （Alice Weidel） 走上舞台告訴人群，另類選擇黨「從未如此強大」。

德國總理蕭茲領導的中左翼「社會民主黨」（SPD）以16.2%的得票率位居第三，象徵該黨自2021年大選（當時得票率25.7%）以來發生了戲劇性轉變，這次大選得票率創歷史新低陷入困境，即將卸任的蕭茲承認這是一個「痛苦的結果」。

「另類選擇黨」成為德國大選最大黑馬，得票率第二，領導人韋德爾說，另類選擇黨「從未如此強大」。（路透）

現任德國總理蕭茲領導的「社會民主黨」得票排名第三。（歐新社）

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