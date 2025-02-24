柯媽籲賴清德「放柯文哲參加告別式」 石明謹：民眾黨沒人懂法律？

柯媽何瑞英與直播主拍攝影片，並在影片中希望賴清德與法務部能讓柯文哲出來送父親最後一程，前民眾黨中央委員張益贍對此表示，只要請律師向北所申請即可。（資料照）

2025/02/24 07:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，享耆壽94歲 。柯媽何瑞英與直播主陳清茂22日拍攝影片，兩人對外界慰問表達感謝，並希望總統賴清德與法務部能讓柯文哲出來，送父親最後一程。知名球評石明謹今（24日）在臉書發文提到，他不會怪老人家不清楚法律，但民眾黨團隊難道沒人懂法律？還在營造柯文哲不能奔喪的假象。前民眾黨中央委員張益贍昨（23日）也在臉書貼出處理流程。

石明謹指出，羈押法第23條本來就規定，「被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視」。石明謹質疑：「我不會怪老人家不懂法律，心裡哀傷而且焦急，但是律師跟民眾黨的團隊總不會沒一個懂法的，不趕快依法送件申請，還在那邊開直播做戲消費柯爸，營造柯文哲不能奔喪的假象，怎麼這麼噁心。」

請繼續往下閱讀...

石明謹也提醒，被告奔喪要向台北看守所申請，不要誤送到總統府。前民眾黨中央委員張益贍昨日也在臉書貼出收容人返家奔喪處理流程，表示柯媽只要請律師向北所申請即可，但他也提醒：「不要學黃國昌凡事『賴給清德』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法