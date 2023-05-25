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    國民黨高雄6選區立委初選爭議 市黨部還原事件始末

    黃紹庭不服民調結果，向黨部提出申訴，要求再作另1份民調來決定勝負。（記者葛祐豪翻攝）

    黃紹庭不服民調結果，向黨部提出申訴，要求再作另1份民調來決定勝負。（記者葛祐豪翻攝）

    2023/05/25 15:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市立委初選第6選區爆出爭議，繼黃紹庭、陳若翠要求重作民調，高市農會理事長蕭漢俊則不滿市黨部沒原則，宣布退出提名審查小組；市黨部今天還原事件始末，強調提名程序公平、公正、公開，將以最快速度進行團結與整合。

    國民黨高市立委第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）初選出現紛爭，民調結果原由陳美雅出線，但黃紹庭日前質疑陳美雅於民調前，在執行初選民調的電視台，主持造勢晚會，造成機構效應，導致他最後以1通電話之差惜敗，他向黨部提出申訴，要求再作另1份（第3份）民調來決定勝負。

    另一落敗的陳若翠也跟進，強調同樣參加初選候選人，豈可獨漏一人？她已向新任國民黨高雄市黨部主委黃昭順，表達需重做3人的民調，以示公平。

    身為提名審查小組一員的高市農會理事長蕭漢俊，則不滿民調已公布，市黨部卻遲遲不陳報中央核定，昨批評市黨部沒原則，宣布退出提名審查小組。

    針對國民黨高雄市第6選區立委提名程序暫緩，及登記同志出現意見分歧，市黨部今天還原事件始末，強調提名程序一切依照中央相關辦法，公平、公正、公開進行辦理，呼籲有心人勿見縫插針，將會以最快速度進行團結與整合。

    市黨部表示，第6選區民調開始前幾天，黃紹庭曾向時任主委羅世雄，提出民調時間延後的訴求，但因已進入民調公司作業期，且民調時間選擇均由3位參選人於協調會時共同簽名同意，因此依原定期程，進行民調作業工作。

    市黨部指出，依據「中國國民黨第11屆立法委員選舉提名民意調查作業規範」第15條規定，登記同志如對民意調查有異議，得於民調公布後3天內，以書面向該辦理民意調查黨部「民意調查協調小組」提出申訴。

    市黨部說明，黃紹庭於5月17日民調公布後3天內，以書面方式向「民調協調小組」進行申訴，依中央規範受理，提名作業程序依規定暫緩執行，由「民調協調小組」針對登記人初選結果申訴，進行協調溝通後，再辦理後續提名作業程序。

    針對另一落敗的陳若翠，事後也提出異議申訴，市黨部今天明確指出，陳若翠未於民調作業規範的時間內，提出書面申訴，因此無法受理。

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