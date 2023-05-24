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    藍營桃園立委初選黃敬平聲請假處分 呂玉玲：寄存證信函促還公道

    針對擬挑戰立委一席的桃園市議員黃敬平向法院遞狀聲請假處分，現任立委呂玉玲表示，請對手（指黃）不要抹黑造謠，栽贓她沒做過的事，將寄出存證信函要黃說清楚，還她公道。（圖由立委呂玉玲提供）

    針對擬挑戰立委一席的桃園市議員黃敬平向法院遞狀聲請假處分，現任立委呂玉玲表示，請對手（指黃）不要抹黑造謠，栽贓她沒做過的事，將寄出存證信函要黃說清楚，還她公道。（圖由立委呂玉玲提供）

    2023/05/24 14:41

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選將自本月28日起連3天晚上進行電話民意調查。桃園市議員黃敬平要挑戰現任立委呂玉玲，他認為民調題目不公、「要做掉他」，今前往桃園地院遞狀聲請假處分，要求國民黨暫停執行黨內初選民調。對此，呂玉玲回應，請對手（指黃）不要抹黑造謠，栽贓她沒做過的事，將寄出存證信函要黃說清楚，還她公道。

    呂玉玲表示，她是3屆的立法委員，每次都是經過初選再大選，她努力地呈現要為鄉親做的建設和服務，這次鄉親認為她可以去爭取不分區，但中央自有考量，於是照中央規範繼續接受初選機制，對手抹黑、攻擊、造謠的委屈讓她很氣憤，但為了鄉親都吞下，化悲憤為力量，繼續為地方及鄉親做事。

    呂玉玲說，退出初選的議員舒翠玲昨牽起她的手，希望大家一起團結，為國家、地方及孩子們的未來努力，她也要請對手不要抹黑、造謠，將她沒說過、做過的事栽贓在她的身上，會寄出存證信函，請他（黃敬平）說清楚，還她一個公道。

    呂玉玲也在個人臉書po文回應「謝謝姊妹們的擔心，擔心我遭遇一再的大聲恫嚇、一再的抹黑栽贓，妳很擔心年輕人們會信以為真，妳很擔心對方情緒失控會使用暴力，說真的：『如果可以，我很想抱抱他，或許他壓力很大，很需要釋放。』

    謝謝兄弟們的憤恨不平，你們都知道這是『意圖使人不當選』的算計，更把里長自發性的相挺比喻成拿錢的走路工，把願意支持我的力量說成是欺壓，我很想抱抱他，告訴他：『努力會被看到，那些都是“相挺我們的”，德，不會孤。』

    謝謝年輕人對我的焦慮，你們對這種炮火的政治語言感到恐懼，放心！我們彼此之間要有跨世代的包容，我立志成為照顧這些孩子們的大人，對我罵的人，我一樣包容。

    謝謝你們大家，初選只是一時的，做人是一輩子的，這些狂吼和怒罵，都是我茁壯的動力。

    謝謝妳，為我祈求平安，謝謝你，為我持續加油！

    台灣人的客家妹，無所畏懼，繼續加油！#勇者鬥惡龍#不要欺壓女人」

    呂玉玲請對手（指黃）不要抹黑造謠，栽贓她沒做過的事，將寄出存證信函要黃說清楚，還她公道。（圖擷取自立法委員「呂玉玲」臉書）

    呂玉玲請對手（指黃）不要抹黑造謠，栽贓她沒做過的事，將寄出存證信函要黃說清楚，還她公道。（圖擷取自立法委員「呂玉玲」臉書）

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