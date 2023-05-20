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    國民黨高市左楠區立委民調 明起進行3天

    國民黨左楠區立委初選民調，由3位現任市議員李眉蓁（左起）、陳玫娟、陳麗珍爭取出線機會。 （記者葛祐豪攝）

    國民黨左楠區立委初選民調，由3位現任市議員李眉蓁（左起）、陳玫娟、陳麗珍爭取出線機會。 （記者葛祐豪攝）

    2023/05/20 16:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨左楠區立委初選民調日期敲定，黨中央今天通知，將從明天（21日）起連續3天，進行電話民調，由3位完成登記的現任市議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍，爭取出線機會。

    高雄市第3選區（左營、楠梓）立委席次，在現任民進黨劉世芳宣布不繼續連任後，被國民黨視為高雄最有機會奪回的地區，原本參選爆炸，有5人表態參選。

    但國民黨中央委員孫健萍不滿黨提名程序急轉彎，決定不辦初選，改以內參式民調結果徵召，本月5日宣布退選；前立委張顯耀則未於5日傍晚5點期限前，繳交同意書，也失去初選資格，最後只剩下陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍等3位現任女議員完成登記。

    李眉蓁今天下午透過臉書表示，臨時接到黨中央通知，左楠民調明天開始連續3天，拜託大家明天開始，晚上6點到10點幫她顧電話，接到電話請回答「我唯一支持李眉蓁」；另兩名女將也呼籲選民顧電話支持。

    此外，國民黨高雄第7選區（鳳山）立委初選，有2名市議員李雅靜、鍾易仲登記，民調日期為16日至21日、隨機3天做電話民調，其中1天需為假日，明天將是最後一天，市黨部預計下週一（22日）公布結果。

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