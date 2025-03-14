中配網紅狂刪舔共影片！何新瑶酸：「愛國濃度」太低了

中配網紅何新瑤大酸舔共網紅「這愛國度也太低了」。（圖擷取自YouTube）

2025/03/14 17:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣政府硬起來！中配網紅「亞亞」發表武統言論，被移民署廢止居留許可；另名曾說「此生不悔入華夏」的網紅「台灣表妹」，也遭網友發現這兩天狂刪影片，似乎是怕了。對此中配網紅何新瑶表示，這些專吃愛中國流量的中配「愛國濃度」也太低了。

何新瑤在YouTube頻道《何新瑶927》PO出影片，有中配向她求助，怕許多中配也會跟著舔共中配網紅一樣被趕回中國，但何新瑤表示，只要認同台灣並愛台灣就不用擔心會被趕回中國，何新瑤點出，她知道中配這個身分很容易被貼標籤或是有刻板印象，所以每次發影片都會強調，這個看法僅代表自己，不代表中配圈。

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何新瑤指出，「亞亞在台灣」遭移民署廢止居留許可，這件事情鬧到中國全網皆知，是因為她在中國流量很高，而她這些舔共言論違反了兩岸條例，這導致許多舔共中配焦慮，並開始大量刪除舔共言論與影片，何新瑤大酸「這愛國度也太低了」。

何新瑤話鋒一轉，她說本來以為中國網友們會開始譴責台灣，並聲援這些舔共中配網紅，沒想到中國網友們紛紛留言補刀「她本來就是大陸（中國）人，現在被取消台灣居留證了，應該很開心」、「好爽」、「是啊，想回來就回來唄，難道攔晢不讓回啊？」、「求仁得仁」、「聽說你這次真的要回到祖國的懷抱裡，恭喜恭喜」、「回來要改ID了，亞亞在湖南」。

何新瑤分析，代表有很多中國網友也看透了這種愛國流量，有很多中國網友認為，這些中配一天到晚喊著中國強大，台灣多爛，結果人卻在台灣不回中國，等回來中國再來喊愛國。

何新瑤直言，這些舔共中配網友現在急著刪除影片已經沒有用，許多網友們都已經備份了，就是因為你人在台灣發這種影片才有流量，等到妳回中國就沒流量了，其他中配對亞亞這群體已經很仁慈了，妳要吃愛國流量是妳的事情，不要因為其他中配跟妳有不同看法，就拿來做影片蹭流量。

何新瑤PO出中國網友反應。（圖擷取自YouTube）

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