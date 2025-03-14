「統戰手搖飲」闆娘也被約談 移民署曝查「這個」

移民署。（記者劉慶侯攝）

2025/03/14 18:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕「大千金飲茶」飲料店陳姓婦人不時發表武統台灣言論，被網友諷刺「統戰手搖飲」，她今天PO文說收到移民署來函。移民署說，陳婦已領有中華民國戶籍，這次是調查釐清她是否仍同時具有中國戶籍和護照。

移民署指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。移民署如發現違反規定具體事證，即依內政部戶政司訂定之「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」規定，通報當事人戶籍地戶政事務所依權責辦理。

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移民署說，陳女疑似違反規定，移民署為調查相關事實及證據，依據行政程序法等相關法令規定，通知對方陳述意見，屆時再依個案調查結果，會商相關機關依法作成處置，針對接獲檢舉之相關具體個案，亦均依法行政錄案進行調查。

中配網紅劉振亞（暱稱亞亞）鼓吹武統台灣言論，被移民署廢止居留許可。其他數名發表類似言論的中配網紅也陸續被約談。

據了解，在台北車站附近經營「大千金飲茶」手搖飲料店的陳姓中國籍配偶自稱已嫁來台灣超過18年，育有子女，已領到中華民國身分證。她曾多次在社群網路發表爭議言論，包括認為立法院要有6到8席中配立委，由這些人制定中配相關法案。她也曾嗆聲中共潛艇每一團有50多艘，語帶威脅「別太把自己當回事」。

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