雨彈明起連炸2天！強烈冷氣團明晚南下 下探9度冷6天

未來天氣狀況。（氣象署提供）

2025/03/14 18:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天又有一波鋒面報到、晚間強烈大陸冷氣團跟進！中央氣象署預報，明天白天起北邊鋒面南下，白天起到晚上降雨會很劇烈，而且晚間有強烈大陸冷氣團南下，至少會冷到下週五（21日）白天才回溫。

氣象署預報員劉沛滕說，今晚到明天清晨是降雨空檔，但明天白天起北邊鋒面組織好後會開始南下，各地會有短暫陣雨或雷雨，有時降雨會很劇烈，特別是東部、北部地區雨勢較大；溫度部分，明天白天仍溫暖舒適，但晚上有強烈大陸冷氣團南下，至少會一路冷到下週五。

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劉沛滕說，這波冷空氣應該確定強度在強烈大陸冷氣團的等級，不會升級到寒流，週日（16日）白天起受這波冷空氣的影響，各地天氣都寒冷，週日和下週一（17日）仍受到鋒面影響，東半部有局部短暫雨。

「從下週二（18日）起轉為乾冷的天氣型態，且持續到下週五」，劉沛滕說，但這波強烈大陸冷氣團最冷的時間點就在下週二清晨，加上輻射冷卻，溫度最低的狀況，北部部分地區剩下9度到10度，中部11度，其它地區約13度到14度，局部地區甚至可能有10度以下機率，下週二到下週四都是類似狀況，預計到下週五才會回暖。

至於高山會不會降雪？劉沛滕說，因為溫度跟水氣時間沒搭上這波冷空氣降雪機率不高，僅週日到下週一中部以北3000公尺以上高山有一點機會。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，第1週（3月15日到3月21日）期初到期中受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，隨後至第2週（3月22日到3月28日）氣溫逐漸回升。

降雨方面，第1週期初受鋒面影響，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，隨後至第2週東半部有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來天氣狀況。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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