傅崐萁豪宅「種花草」管家被起底！李慶隆曾掛名傅家公司董事

花蓮罷傅團體微光花蓮上週到傅崐萁豪宅外「掃除民主垃圾」，被傅崐萁的管家李慶隆直接用手機拍照「蒐證」回報。（微光花蓮提供）

2025/03/14 18:49

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職工宿舍被搜索 傅崐萁「九五至尊」豪宅大解密

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在花蓮的豪宅傳出被北檢搜索，傅崐萁還痛批北檢「想把澆水種花的職工帶走」，這名澆水種花的職工身分曝光，原來是「傅家大宅」管家李慶隆，曾掛名傅家夫婦榮亮公司董事，人稱「老李」。花蓮罷傅團體「微光團體」今天還公布一段影片，志工說，他們到傅崐萁家門外掃地，卻被該名管家全程錄影，甚至嗆他們「不要被賣掉了」！志工說，他當場反嗆「被傅崐萁賣掉的人是你吧」，如今被搜索、果然一語成讖「被傅崐萁賣了」。

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傅崐萁的管家李慶隆人稱「老李」，深受傅崐萁信任，這位被傅崐萁稱為「負責澆水種花種草」的職工，替傅崐萁打理內外大小事，財務也交給其處理，「目色」很好，號稱「內務總管大臣」，今天卻因傅崐萁提供藍委修容組一案，他在傅崐萁豪宅旁的宿舍今天被台北地檢署搜索。

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天公布影片，罷團成員說，上星期動員志工前往在花蓮無人不知、無人不曉的「花蓮九五至尊豪宅」掃除民主垃圾，有一名男子直接拿出手機對著他們拍攝，過程還揶揄他們「不要做做樣子，地要掃乾淨」、還嗆他們說「你們小心不要被賣掉了」，他當下馬上回應「被賣掉的是你們吧！」

志工說，經過確認，這名男子就是傅崐萁「傳說中的李姓管家」，當時自己的回應沒想到一語成讖，「今天他真的被傅崐萁賣掉了」，大快人心。

傅崐萁中午開記者會，痛批北檢搜索員工宿舍，而這位職工真實身分曝光，他不僅掛名榮亮公司董事，長年跟在傅崐萁身邊，替他打理財務及大小事，甚至上週罷免團體「微光花蓮」到傅家門口「掃垃圾」，管家還現身拿出手機錄影拍照。

李慶隆在徐榛蔚擔任董事長的「榮亮公司」掛名董事，直到2017年；之後，他又擔任地址設在傅崐萁住家的關聖恩公、關聖德發慈善基金會的董事。民進黨花蓮縣議員胡仁順就曾批評，傅崐萁選舉從沒有政治獻金專戶，但傅卻有姐姐傅淑文掛名董事長、李慶隆掛董事的慈善基金會，相關金流值得細查。

罷團成員到傅崐萁家外面掃街，傅崐萁管家李慶隆（右穿灰綠襯衫）全程盯哨。（微光花蓮提供）

傅崐萁管家李慶隆就站在傅家「職工宿舍」門口，對著掃街的罷免團體成員拍照蒐證、電話回報。（微光花蓮提供）

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