徵召吳崢、曾柏瑜、結盟李正皓 賴清德：民進黨有責任栽培年輕人

民進黨主席賴清德今天公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召太陽花世代的政治評論員吳崢、前新北市議員曾柏瑜參選中和及大新店，並在永和與無黨籍的李正皓合作。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/24 15:43

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德今天公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召太陽花世代的政治評論員吳崢、前新北市議員曾柏瑜參選中和及大新店，並在永和與無黨籍的李正皓合作。賴清德強調，民進黨不敢劃地自限，推動進步必然要重視年輕人，身為台灣第一本土政黨，有責任栽培人才，民進黨堅定地跟年輕人站在一起，共同承擔台灣的責任，期盼鄉親父老支持。

賴清德表示，他將明年大選定位為凝聚台灣共識的民主團結運動，這次艱困選區的立委徵召，秉持跨黨派、跨世代、跨領域3項原則籌組民主大聯盟，結合社會更廣的力量，守護台灣民主和平跟繁榮。第一波提名新北市第八（中和區力行里等七十六里）、第九（永和區及中和區泰安里等十七里）、第十一選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）已在中執會通過，這都是艱困中的艱困選區，但是3位年輕人都充滿勇氣、願意挑戰。

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賴清德指出，曾柏瑜面對的是地方勢力盤根錯節的「黑二代」，但她勇敢面對、充滿理想，過去曾以綠黨參選該選區立委，也曾用無黨籍選過市議員，她對國家、社會的抱負及對服務基層的熱忱令人肯定；特別過去4年她是民主實驗室的副執行長，專注研究中國對台灣的資訊作戰，這樣的人才是台灣社會非常需要的，能提供國會進步的力量，也給地方新的選擇。

賴清德表示，吳崢的對手是國民黨「金二代」，金錢力量無遠弗屆，這勢必是一場苦戰，吳崢出身中和，也是太陽花學運領袖，對國家社會同樣懷抱理想，曾以時代力量參選過市議員，還為了投入公共事務放棄美國國籍，這次他願意挺身而出，再次應證他對國家、社會、地方的熱忱始終如一，期待父老鄉親可以特別栽培他。

賴清德表示，李正皓則是在國民黨推動改革，主張國民黨應該轉型為本土政黨、改為台灣國民黨，並重視轉型正義、黨產歸零等，這些雖是台灣社會的共識，但由國民黨內的一位年輕人提出相當不容易，李也因為不見容於國民黨而離開，但他對服務社會、造福鄉梓的決心一直沒有改變，所以民進黨選擇跟他合作，支持他以無黨籍參選。

賴清德強調，這3位年輕人來自不同政黨、不同背景，同樣是30幾歲、懷抱理想、堅守台灣民主價值，希望台灣社會可以給年輕人肯定跟力量，民進黨也要向台灣社會說明，民進黨不敢畫地自限，民進黨的使命就是推動台灣進步，推動進步必然要重視、支持、鼓勵年輕人並給年輕人機會，身為台灣第一本土政黨，有責任栽培人才，民進黨堅定地跟年輕人站在一起，共同承擔台灣的責任，一起完成進一步繁榮發展的共同使命。

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