陳建仁：如果核融合技術商轉、沒有核廢料 才屬於綠電

立法院3日舉行院會，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。（記者方賓照攝）

2023/11/03 16:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕核電是否為綠電，因部分媒體斷章取義及炒作下，近日又引起關注。行政院長陳建仁則明確表示，歐盟「綠色融資」定義裡，必須要能妥善處理核廢料才能列入，但我國作法沒辦法達成。此外，RE100（百分之百再生能源倡議）也沒包括核電。但他認為，核融合技術如果未來能成功商轉，就屬於綠電。不過，民眾黨立委張其祿則質疑，核能安全委員會都沒編列相關研究預算，不能一方面希望技術發展，卻又沒編研究經費。

立法院院會今（3）日繼續進行政院長施政報告總質詢，邀請行政院長陳建仁率相關部會首長列席並備質詢。

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張其祿提到，對於核電是否能被視為是綠電，陳揆的觀念是在沒有核廢料又安全為前提之下，核電能作為綠能或屬於綠電，他自己也支持。但是，我國現在因有「非核家園」政策，同時也卡住很多核能應用的研究。立法院教育及文化委員會最近在審查核安會預算，在這方面都沒編列預算。如果我們要讓核能能朝向綠電的方向走，至少，第五代核融合技術之相關研究與投資都還是要有。但現在卻好像看不出來。他問陳揆，我們該怎麼辦？

陳建仁回應，對於中央研究院在淨零科研的部分，因為他也有涉入，目前核能是聚焦於核融合部分。在世界上，核融合已經發現有可能發電，但距離商轉還有一段時間，這是一種可能性。在核能的和平運用上，特別在發電這部分，他個人還是主張使用核融合的方式進行。

張其祿接著說，他也是如此期待，但在核安會預算編制上卻看不出來，是否因為「非核家園」政策，反而讓這方面的投資變少。如果要達成上述技術發展目標，政府還是要給予支持，不能只依靠中研院。陳建仁表示，要有學者提出利用核融合方式產生核電之計畫等相關預算。張其祿則呼籲，政府在政策上跟資源上都應該給予投入。

接著質詢的國民黨立委李德維則給陳揆「一個機會」，讓他說明核電到底是否為「綠電」？

陳建仁說明，核電是否為綠電這件事，在歐洲也是有相當討論，例如德國認為不是但法國卻認為是。但是，在歐盟「綠色融資」定義，核電如果要被視為綠電，必須對核廢料處理有相當完整的處理方式，才能被認定。此外，RE100並沒有將核電當成綠電。

陳建仁說，當天被問的時候，他說核電實際上有兩大類，一類是核裂解，一類是核融合。核融合技術沒有核廢料的問題，目前實驗成功但還沒能進入商業化。因此，如果未來有像是核融合這種核電，就屬於綠電。現在大家都在名詞上吵來吵去，全世界也都在吵，到底什麼叫綠電。而我國政府目前處理核廢料的方式，沒辦法達到「綠色融資」所提的標準。

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