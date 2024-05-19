對屏大從一而終！原民立委伍麗華努力10年 7月拚教育博士到手

伍麗華表示今年一定要拿到博士學位。（記者羅欣貞攝）

2024/05/19 23:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨山地原住民立委伍麗華從專科、學士到碩士學位，都是在屏東大學及其前身所完成，10年前更繼續報讀屏大教育行政博士班，不料卻踏進政壇，忙到沒有時間兼顧學業，今天（19日）她出席母校畢業典禮時表示，7月將接受博士論文口考，「一定要拿到博士！」，在今年順利畢業。

今年55歲的伍麗華表示，1989年她自屏師（屏東師專）畢業，是倒數第三屆末代師專生，當時跟改制後的大學部（屏東師範學院）學生一同在校讀書，畢業後還得利用四年的暑假補大學學分，兩年後，學校開設碩士班，她就去報考，當時26歲，還不算太老的碩士生。

請繼續往下閱讀...

伍麗華完成碩士論文《文本詮釋》後，希望能夠實踐理論，於是開始做教材。後來發現應該當「校長」，才能帶領一整個學校的親師生「革命」，後來便考上國小校長；擔任校長期間，做出排灣族本位教科書，但她希望向全世界發表，於是決定去讀博士班。

卻沒想到博士班才一年級，她就被時任屏東縣長潘孟安借調縣政府擔任原住民處處長，由於必須專注在不熟悉的處長工作，她匆匆把課修完、博士資格考考完，從此就休學，後來又碰上選立委，課業就耽擱了下來。

伍麗華表示，學校告訴她，若沒有在今年（2024年）1月底前提論文計畫，就沒有辦法在7月底畢業，會面臨失去學籍，她原本不以為意，但老師不斷鼓勵她完成，所以她在爭取連任立委的選舉期間，以「加倍」的壓力產出論文計畫。

伍麗華今天（19日）以「大學姐」身份應邀出席母校的畢業典禮時表示，她讀過屏東大學轉型過程中的各個階段，今年是她讀屏大教行所博士班的最後一年，無論如何，她會在公忙之餘，努力完成論文通過口考，跟各位應屆同學一起在本學年畢業，她很感謝母校的栽培，也從未想到自己有朝一日能當立法委員，因此格外珍惜每一天，也期勉學弟妹日日新、又日新，不斷的精進自己。

立委伍麗華從政之餘，不忘繼續精進學識。（記者羅欣貞攝）

立委伍麗華（右二）和屏東縣長周春米（右三）今天都出席屏東大學畢業典禮。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法