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曾挑戰原民鄉國民黨鄉長成功！屏東來義鄉代會主席廖志強69歲病逝

廖志強5月11日的週末出席鄉運。（取自廖志強臉書）

廖志強5月11日的週末出席鄉運。（取自廖志強臉書）

2024/05/19 23:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉前鄉長、現任鄉代會主席廖志強，上週六（18日）下午因病逝世，由於他直到送醫前都還在巡查部落，親民愛山林的形象深植人心，令許多鄉親深感不捨。而他過世後，由於無法進行補選，本屆鄉代表僅剩6席，依據相關法令，應在3日內報縣府備查、函知鄉公所，並於備查後30日內補選。

享壽69歲的廖志強出身自來義鄉的排灣族，2022年以無黨籍登記參選成功連任該鄉第2選區的鄉民代表，隨後於鄉代會推選為主席，廖志強公職生涯始於茂林鄉公所村幹事，後回到家鄉後擔任課員、課長，他提前於2009年退休，挑戰當時鄉長竇望義的連任路，由於要在原民鄉以「前下屬」之姿挑戰國民黨提名者，是相當不被看好，但廖志強成功逆襲勝選，傳為當時佳話，不過，2014年廖遭捲土重來的竇中斷連任，他於2018年轉戰鄉代表，監督竇的施政，竇則於2019年底因賄選遭判當選無效。

來義鄉運5月12日閉幕，廖志強當時仍有出席參加，一生戮力從公的他，隔天一早還出門巡查部落狀況，但疑似積勞引發心血管舊疾出現變化，當天回家即因胸悶和喘不過氣至屏東榮總就醫，檢查心血管有阻塞送進手術室，卻不到10分鐘就測不到心跳血壓，雖緊急插管並以葉克膜介入搶救，但始終不見起色，於上週六經家屬同意後拔管帶返家。

由於廖志強相當熱心且凡事親力親為，獲得許多族人的好評，他過世的消息傳出，令許多鄉親感到不捨，紛紛至靈堂致意，目前家屬訂於5月24日出殯，公祭地點於文樂社區的文健站．在週五於立院對抗藍白黑箱後送醫的立委莊瑞雄，也特別前往致意。

來義鄉目前約7000多人口，雖屬是屏東原民鄉第2，但編制僅7名鄉代表，廖所處的第2選區共3名鄉代名額，廖的選區缺額目前僅其1席，未達《地方制度法》缺額逾半進行補選的規定，因此不會辦理補選，至於鄉代主席一職應由副主席羅俊宏暫代至產生新主席為止。

立委莊瑞雄及泰武鄉長潘明福到廖志強靈堂致意。（記者陳彥廷攝）

立委莊瑞雄及泰武鄉長潘明福到廖志強靈堂致意。（記者陳彥廷攝）

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