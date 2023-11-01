打臉柯文哲「綠電一度9元」 洪申翰再爆：柯找詐騙嫌疑人當座上賓

呂學海（右）曾遭控侵吞行政部門256萬元補助款，如今是柯文哲的政策記者會座上賓。（資料照）

2023/11/01 16:55

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日公布氣候政策，提到台電用一度新台幣9元的價格購買綠電。對此，立法院民進黨團書記長洪申翰批評，一度電9元是前總統馬英九政府的價格，目前一度綠電的收購價約4元左右；他再披露，柯文哲記者會邀呂學海擔任座上賓，但呂曾有侵占政府補助、積欠薪資經歷，甚至被認為有詐騙高額學費的嫌疑。

針對柯文哲的氣候記者會內容，洪申翰今受訪表示，有很多產業界專業的人士，紛紛傳訊息給他，表達對柯文哲政見的困惑，因為柯的淨零政見既不專業也不科學。

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他指出，柯文哲在談淨零之前，應該要先停止抹黑綠能，先去搞懂躉售機制；柯文哲還一直對外說「台電用一度電9元來買綠能」，但這是一個完全錯誤的資訊，一度電9元是馬英九時代的價格。

洪申翰批評，按照《再生能源發展條例》，躉購電價會隨時間有向下的趨勢，近期一度綠電的收購價格約4元左右，根本就不是柯文哲所說的9元，這種誇大不實的說法就是對綠能最大的傷害，一個不斷抹黑扭曲綠電的政治人物，憑什麼能夠來談淨零。

「更訝異的是，柯文哲記者會旁邊坐了一位呂學海先生」，洪申翰說，這位呂學海過去是紅衫軍的副總指揮，但他被踢爆，侵佔行政部門的補助款，挪移來辦自己的活動、圖利自己，還包括積欠薪資，這樣一位前科累累的人居然成為柯文哲淨零記者會上的座上賓，請問柯文哲是要為其不法行為背書嗎？

洪申翰進一步爆料，呂學海近年辦了所謂的台灣碳淨零學院，但讓人咋舌的是，其收費居然高達30萬，所有國際相關的認證機構從未有這麼高的收費金額，因此很多來自NGO及專業界的人，認為呂學海有以淨零為名義進行詐騙的嫌疑。呂學海居然可以坐在一個總統參選人的身旁，「我們不禁問，難道你的淨零政見，都是這樣子的人規劃出來的嗎？這樣子的人，怎麼可能規劃出夠專業的淨零政見？」

洪申翰呼籲，柯文哲不要為了老舊核電廠的延役，再抹黑再生能源，應該做的事情是提出具體的處理核廢料的方案，以及找出具體核廢料存放的地點，建議可以和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜討論，哪一個國民黨執政的縣市願意存放萬年的高階核廢。

洪申翰強調，能夠提出具體處理核廢料的方案，才有資格使用核電，這應該是一位負責任的政治人物該有的心態和行為，而不是嚷著要延役老舊核電，卻對核電目前實質上的困難置之不理，這樣只是在嘴炮而已；柯文哲應拿出真正專業、科學的做法，並遠離那些前科累累、甚至有詐騙行為的人。

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