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柯文哲拋能源政見 賴清德競總：把感覺當科學 煽動對立

柯文哲今發布能源政策，批評2025非核家園政策把核電停掉。（陳志曲攝）

柯文哲今發布能源政策，批評2025非核家園政策把核電停掉。（陳志曲攝）

2023/11/01 16:44

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今發布能源政策，並批評2025非核家園政策把核電停掉，砸錢把風電、光電拉上來。民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人郭雅慧反批，柯文哲洋洋灑灑說一大篇，實則意在讓台灣走回老路，讓核能「復辟」，把感覺當科學來批評執政黨，果然是很「『柯』學家」。

郭雅慧表示，民進黨政府的非核家園目標始終明確，蔡政府執政8年，持續朝減煤、增氣、展綠、非核的方向努力，從推動綠能發展、投資推動智慧電網，提升供電穩定，再到賴清德副總統所提的第二次能源轉型，推動發展多元綠能、深度節能、強韌電網等，就是希望落實非核家園的目標。

郭雅慧進一步表示，遺憾的是，民眾黨柯文哲，日前才搞錯台南漁電共生廠的場址，把12年前的太陽光電躉購費率講成是現在，慘遭打臉，今天政見發表會中還在重提台南，根本刻意說謊，只是為了自己的政治利益煽動對立。

郭雅慧說，蔡英文政府上台後，推動綠能發展，隨光電裝置生產技術成熟、成本降低，也逐年調低躉購費率，到今年度躉購費率平均約一度4.5元，柯文哲時空錯置又不符事實。

她強調，柯文哲刻意攻擊宣稱「台電、中油長年虧損」，卻跳過烏俄戰爭導致燃料價格飆漲、各國電業均面臨虧損的國際情勢，也絕口不提台電中油作為國營事業、背負穩定民生的責任。她強調，台電、中油兩家國營公司，在避免國內遭受嚴重通膨衝擊的第一線，需要吸收漲幅揹負一定債務壓力，也減緩民生受到衝擊。

郭雅慧質疑，柯文哲說要發展多元能源，但不要設定時間把核能停掉，如此提政見缺乏政治人物應有的責任，不只如此，柯文哲在提出「核二、核三要延役」的政策時，竟說「核廢料怎麼處理再想辦法」，這真的是一個負責任的政策嗎？

郭雅慧也呼籲柯文哲，政策要有具體的規劃，不是滿口空話和謊話，不要只用感覺來說話，這樣既會掀起對立，更非民主國家的福氣。

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