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柯文哲昔拿米敲頭驚「米怎麼是硬的？」吳音寧：從來沒把農民放在眼裡

吳音寧今天在臉書發文，批評柯文哲根本沒有把農民放在眼裡，連農業保險與農民保險都搞不清楚，就要批評農保。（資料照）

吳音寧今天在臉書發文，批評柯文哲根本沒有把農民放在眼裡，連農業保險與農民保險都搞不清楚，就要批評農保。（資料照）

2023/11/01 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲日前批評，農業部開辦農民保險政策大撒幣，對此，民進黨彰化立委參選人吳音寧今（1日）下午在臉書發文，批柯文哲連農業保險與農民保險都搞不清楚，就要批評農保，在她看來，柯文哲從來沒有心想要理解農村，批柯文哲「更沒有把農民放在眼裡」。

吳音寧今天在臉書發文寫下，2015年柯文哲剛當選台北市長，曾到訪彰化縣溪州鄉，參觀已改為文創據點，具有百年歷史的成功旅社，當時店內有放米，柯文哲拿一包起來敲自己頭，說「米怎麼是硬的？」

在場農民不知如何回應，工作人員則耐心地向柯解釋，「因為這包米是真空包裝，所以才會是硬的」，但柯文哲顯然也不想聽，又望向其他東西，之後農民陪柯文哲來到她父親吳晟老師的純園。

吳音寧指出，「我的父親吳晟，和當時的溪州鄉長黃盛祿，為他介紹農民特地準備的鹹粥，是用生態種植的尚水米煮成，另有茄子、空心菜、菜脯、小黃瓜、南瓜、長豆等配菜，也都是在場農民種植的，不過他仍然只是自顧自的吃，壓根沒有聽進去」。

她說，當時柯文哲「邀請我的父親吳晟，擔任台北市政府的顧問，我父親直覺性的拒絕了」，2017年時吳音寧正式投遞履歷，經過柯文哲面試，經過北市府投票決定人選通過後，正式任命為北農總經理，但柯文哲對外卻稱，「我是農委會塞來了人」。

近日柯文哲批評農保，但實際上他連農業保險、農民保險都分不清楚，如此失言，「不過是他一貫的反應罷了」，吳音寧直言，「在我看來，他從來沒有心，想理解農村，更沒有把農民放在眼裡」。

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