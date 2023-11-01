柯文哲：核二、核三延役 設「氣候永續委員會」專責碳稅制定

柯文哲今（1）日召開「淨零碳排、永續未來」氣候政策記者會，提出「擴大再生能源」、「提高能源使用效率」，與不讓能源轉型淪為黑金勢力溫床等3項政見。（資料照）

2023/11/01 16:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕面對國際社會「2050淨零排放」的共同目標，民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日召開「淨零碳排、永續未來」氣候政策記者會，提出「擴大再生能源」、「提高能源使用效率」，與不讓能源轉型淪為黑金勢力溫床等3項政見，並重申核二、核三延役，以及讓核四進行安全總體檢的主張。

柯文哲表示，要推動台灣能源政策轉型，首要之務是成立跨部門的專責碳稅制定單位「氣候永續委員會」，邀集產、官、學、公民團體、青年、利害關係人，以國家永續發展為目標制定策略；並成立「氣候永續轉型基金」，協助因為能源型態改變，被迫轉型、退場的中小企業。

請繼續往下閱讀...

柯文哲再度批評，民進黨將自己的意識形態無限上綱，堅持「2025非核家園」，嚴重影響國家政策，問題是一旦停掉現有的核能發電，並沒有其他能替代的能源，要趕上政策口號只能砸錢，導致政商勾結，甚至引發綠能蟑螂、黑道爭議。

在能源配比方面，柯文哲指出，台灣對外來能源的依賴過高，已成國安問題，目前天然氣佔比高達50%，讓台灣的能源弱點更加明顯，所以科學務實的做法是，不要強硬設立核能退場的時間表，讓核二、核三延役，核四進行安全總體檢，待再生能源能接上能源缺口，再讓核能退出發電行列。

柯也認為，要解決能源問題，得跟隨科技多元發展，除了風電、光電之外，包含水力、地熱、潮汐，甚至未來可能出現的小型核能電廠，國家都需要投入研發資源。

柯文哲提出2030能源規劃占比，以燃氣佔有45%、再生能源30%、燃煤15%、核能10%為藍圖，且除了發電之外，整個台灣的輸電、儲電、節電都需重新整頓，另外，柯也指出，台電、中油長年虧損，已經形成拿全民稅金補助高耗能產業的狀況，及時止血是一大要務。

碳關稅方面，柯文哲認為，碳稅未來會成為全新的國際非關稅貿易壁壘，哪些國家要課以多少碳稅、時程安排在什麼時候，都會是政治問題，台灣必須提早因應。

在減碳問題方面，柯主張應從公有建築開始做起，未來的公家機關新建築建設必須符合2050%淨零碳排的標準，進一步推廣到民間，而都市計畫也必須依照淨零碳排放的標準進行，柯文哲也將強力推動2030全面禁用一次性產品、大力發展大眾運輸，加強電動車發展。

柯文哲也說，淨零碳排是生活方式的改變，並提及他擔任北市長時，環保局提議蓋造價10億元的廚餘處理廠，他當時跟環保局說「我吃飯從來沒有廚餘」，並稱若能說服台北市民吃飯都不留廚餘，「還需要花10億蓋廚餘處理廠嗎？」之後該計劃就沒有被採用。與會學者、台大農經系教授吳珮瑛聞言反問「你連香蕉皮都吃進去嗎？」，柯文哲則笑著回說「除了那個以外」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法