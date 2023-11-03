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在野喊「2030核電10％」 陳建仁：要蓋核五核六 不符台灣人民期待

行政院長陳建仁（中）。（記者方賓照攝）

行政院長陳建仁（中）。（記者方賓照攝）

2023/11/03 09:58

〔記者楊丞彧／台北報導〕行政院長陳建仁本週二（10月31日）於立法院院會面對國民黨立委羅明才質詢時，說出「核電是綠電」但加上但書，雖一旁的經濟部長王美花與國發會主委龔明鑫立刻澄清補充，仍被部分媒體斷章取義大作文章，部分政黨也跟上做政治操作。對此，陳建仁今（3）日再次強調，非核家園已經是台灣社會共識，政府會朝這方向努力。至於在野黨稱核電要占10%，他說，這還得新建核五、核六，既不符合台灣人民期待，也不覺得可行。

立法院院會今日繼續對行政院長施政報告進行總質詢，邀請行政院長率相關部會首長列席並備質詢。陳建仁於院會開始前，接受媒體聯訪。

媒體問及，在野黨能源政策提出支持核電，2030年佔比要達10％；而「核電是綠電」說法引發討論，也被質疑政府改變立場，但經濟部說核電不算綠電，有何回應？

對此，陳建仁表示，非核家園已經是台灣社會共識，政府會朝這個方向努力，政府的政策從來沒有改變。至於，有些在野人士所提，核能占比要達10％，除了要蓋核四，還要蓋核五、核六。他認為，這既不符合台灣人民期望，也並不覺得可行。

陳建仁提及，日前他在立法院接受備詢或這兩天經濟部長王美花接受詢問時，都表示核能若要取得「綠電融資」，有很嚴格的規定，台灣核電廠對核廢料的處理，並沒有達到這樣的目標。此外，RE100（百分之百再生能源倡議）也沒有包括核電。因此，政府會繼續朝「減碳增氣、展綠非核」的方向繼續努力，讓台灣電力供應充足，也能使我國繼續邁向2050淨零排碳目標。

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