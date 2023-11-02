批2025非核家園將跳票！ 國民黨團：王美花、陳建仁核電立場不同調

國民黨立委吳怡玎（左起）、李德維及林為洲等人，今（2）日在立法院召開「陳建仁：核電是綠電，說漏嘴？測風向？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/02 13:33

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、副書記長吳怡玎、立委林為洲今日召開「陳建仁：核電是綠電 說漏嘴？測風向？」記者會，呼籲民進黨說清楚，2025非核家園政策眼看就要跳票，執政黨的行政院長開始帶風向修正能源政策了嗎？但經濟部長王美花又隨即跳出來打臉行政院長，民進黨是在測風向？故意說漏嘴？

李德維指出，行政院長陳建仁10月31日在立法院接受國民黨立委羅明才質詢時表示，核能發展若進入核融合，當然樂觀其成也可能會很快採用，而民進黨總統參選人賴清德日前也鬆口可能接受核能；難道，民進黨準備要丟掉非核神主牌了嗎？

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國民黨總統參選人侯友宜一再強調，能源政策要能提供全民穩定供電無虞，這是最重要的目標，李德維抨擊，民進黨現在全面執政，應該全面負責，不能等到2024年下台後，就甩鍋不管。

李德維認為，民進黨提出2025非核家園，眼看就要跳票，現在歐盟議會也同意將天然氣與核能，放在永續能源當中。民進黨的能源政策，根本沒有考量到全民所需。但是，國民黨團還是要給陳建仁一個讚，他在接受羅明才質詢說出「核能是綠電」，未來核融合技術成熟後，對能源供應也有助益。

「也許是陳建仁院長說漏嘴，也許是說出實話。」李德維直言，但反觀經濟部長王美花，不知道是不是太上行政院長，竟然公開打臉陳建仁院長，說核電不是綠電，違背世界各國主流意見的想法。王美花部長的說法，只是守著民進黨反核神主牌，不能讓神主牌跳票、倒下，甚至消失不見，更要確保反核人士的選票。

李德維建議，民進黨不要宣示2025非核家園，明年下台後就不關己事，在位的一天，就要負責提供國人穩定無虞的電力，也呼籲民進黨內部，先喬好能源政策的論述，到底是陳建仁院長說的，是不是民進黨最新的能源政策？還是王美花講的才是民進黨立場？請說清楚，講明白。

吳怡玎則說，「核電是否是綠電？我們現在用的電到底乾不乾淨？科學數據會說話。」9月間，國際能源總署公布2050年碳排路徑圖，最終目標是零碳，不是零核，全世界的目標是減碳，不是減核。世界各國除了增加再生能源發展之外，預估到2050年，核能發電必須是現在的2倍以上，地球才能避免氣候災難、避免暖化，進而達到淨零目標。

世界能源發展趨勢，是核能與綠能源同時進行，吳怡玎認為，只要再生能源是低碳能源，我國都需要努力發展，而不是為了意識形態，放棄了某些能源。民進黨宣示在2025要達到綠電配比，而現在民眾都很清楚，民進黨所設下的綠電配比目標是無法達成；即便達到太陽光電20G/W、風力發電6.5G/W，都達不到核一、二、三、四加起來的7成。

吳怡玎表示，換句話說，風電、光電發展是很好的方式，但民進黨卻在風光發展的過程中，將核能降低，但現有風電、光電無法填補核能的發電量。民進黨大內宣稱，現在風力發電已經超過核能，但沒告訴民眾，是因為民進黨將核電調降，現在風電、光電發電量遠遠不及3、4年前核電發電量。

林為洲則說，現有各種發電方式所產生的碳排係數都不同，各國都有計算各類型發電所產生的碳排係數，歸納出碳排係數最低的風力發電與核能發電。假設風力與核能碳排為1，那麼太陽能是其碳排的4倍，天然氣是32倍、汽電共生59倍、燃煤63倍。

林為洲強調，換句話說，世界各國想盡辦法在減碳，而非減核，2050全世界要達到淨零碳排，不想做也不行，屆時會課徵高額碳稅，不僅僅有缺電危機，經濟發展將受到莫大衝擊，尤其以出口為導向的台灣。

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