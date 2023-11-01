核電是綠電？核安會主委陳東陽：綠電有嚴謹規範和定義

核安會主委陳東陽今（1）日赴立法院質詢，說明核電是低碳能源，歐盟基於安全跟核廢料處理，把核電歸類為潔淨能源；但是否為綠電牽涉RE100（100％再生能源），有更嚴謹規範和定義。（記者陳嘉怡攝）

2023/11/01 10:18

〔記者陳嘉怡／台北報導〕行政院長陳建仁昨日面對立委質詢時表示，「核電是綠電」，但要考慮核廢料處理等問題。核安會主委陳東陽今（1）日赴立法院業務報告並備質詢，說明核電是低碳能源，歐盟基於安全跟核廢料處理，把核電歸類為潔淨能源；但是否為綠電牽涉RE100（100％再生能源），有更嚴謹規範和定義。

國民黨立委鄭正鈴指出，昨日行政院長陳建仁在立院備詢時具體表示「核電是綠電」，但要考慮核廢問題，「想請問主委核電是綠電嗎？」

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陳東陽表示，核電是低碳電力，但歐盟對於綠電有更深一層的定義，基於核電的安全與核廢料處理問題，把核電歸類為潔淨能源；至於核能是否為綠電牽涉RE100、綠電有更嚴謹的規範，昨天陳院長也有特別談到核電仍有核廢料處理問題。

至於台灣採用核融合的可能性？陳東陽表示，核融合在國際、商業上發展還沒成熟，國內有在做相關前端研究，國家原子能技術研究院有國科會支持的整合型計畫，結合成功大學、清華大學、國家高速網路與計算中心的五個子計畫，大概一年計畫3500多萬，進行球型實驗裝置，包含人才培育和移地研究，目前是學術性質的研究計畫。

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