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拉下鐵門供朱柯侯密會 這公司負責人大有來頭

有臉書粉專揭露，提供朱柯侯3人密會地點的「神秘人士」和國民黨組發會主委許宇甄有關。（圖擷取自Google街景）

有臉書粉專揭露，提供朱柯侯3人密會地點的「神秘人士」和國民黨組發會主委許宇甄有關。（圖擷取自Google街景）

2023/11/01 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲10月30日首度政黨協商，31日又和國民黨總統參選人侯友宜3人「深夜密會」，原傳出地點選在新北市新店區，臨時又改到台北市文山區一間鋼鐵公司，拉下鐵門會談近1小時。朱柯侯3人密會地點也隨著媒體直擊而曝光，有臉書粉專揭露，提供會面地點的「神秘人士」和國民黨組發會主委許宇甄有關。

根據《上報》報導，朱柯侯3人密會地點是位於景美羅斯福路六段的「大增鋼鐵金屬有限公司」，目前的負責人為國民黨組發會主委許宇甄的弟弟許耀仁，而設立在同一地址的「大增建設股份有限公司」，董事長同樣為許耀仁、監察人則為母親黃貴美。地方人士透露，黃貴美是非常資深的國民黨地方幹部，過去曾任文山區黨部主委、榮譽主委等職務。

臉書粉專「不及柯大學士」發文指出，許宇甄除了是國民黨組發會主委，過去曾擔任婦聯會雲林分會總幹事、主委長達16年，並擔任國民黨雲林縣黨部主委；除此之外，許宇甄的丈夫林啟滄是全國漁會總幹事。「不及柯大學士」表示：「說到這邊，有抓到關鍵字了嗎？雲林張家、農漁會系統，是不是覺得很熟悉？跟『林北好油、許哲賓』系出同門欸。巧合啦，哪次不是巧合。」

國民黨組發會主委許宇甄曾任雲林縣黨部主委，也曾獲國民黨不分區立委提名。（圖擷取自國民黨官網）

國民黨組發會主委許宇甄曾任雲林縣黨部主委，也曾獲國民黨不分區立委提名。（圖擷取自國民黨官網）

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