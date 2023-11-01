密會侯友宜、柯文哲藍白合掀牌？朱立倫週三「跟大家報告」

朱立倫（左起）、侯友宜、柯文哲昨晚密會。（本報合成）

2023/11/01 01:11

首次上稿 10/31 20:03

更新時間 11/1 01:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨、民眾黨兩黨主席前天才剛舉行過「藍白合」政黨協商，昨日傍晚就傳出由於雙方都有不宜再拖的默契，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨主席、總統參選人柯文哲約好晚上面對面溝通，但因消息提前暴露，3人隨即更改地點，最後於昨晚10點多被媒體直擊在一家位於台北市羅斯福路6段的國民黨金主公司會面，但國民黨方面無人出面證實。

請繼續往下閱讀...

國民黨文傳會主委林寬裕以「沒有關於這個會面的訊息」回應；記者另向侯友宜競選辦公室發言人黃子哲查證，黃說，「歹勢，我不知道相關訊息。」

不過，對於三人有沒有可能私下碰面？林寬裕說，當然有可能，藍白雙方原本就經常見面，但那不能算是正式的協商，他並保證，如果要正式舉行第二次政黨協商，國民黨文傳會一定會通知媒體。

據了解，朱、侯、柯三人昨晚原本要在位於新北市新店區，由朱立倫創辦的「銀光未來創新協會」會面，藍白雙方還有國民黨副祕書長江俊霆與柯辦主任周榆修等幕僚在場陪同，但因消息曝光，臨時更改地點，柯文哲結束宜蘭行程返回台北，大約晚間10點與周榆修走進羅斯福路6段一家公司，鐵門隨即拉下，朱、侯兩人則早在室內等候。

直至昨晚11點左右，公司鐵門才又打開，柯、周兩人先行步出，面對在場媒體詢問協商結果，兩人避談離去，稍後侯、朱等人也先後離開，侯面對詢問笑而不答，朱立倫則說「明天跟大家報告！」

藍營人士認為，朱、侯、柯三人昨晚見面，應有直接碰觸正、副總統搭檔問題，但除非雙方達成合作共識，或確定總統選舉合作破局，否則第二次的正式政黨協商應該還不會太快召開。

朱立倫、侯友宜、柯文哲據傳原本要在「銀光未來創新協會」密會，圖為該址外觀。（記者廖振輝攝）

媒體在「銀光未來創新協會」（新北市新店區建國路293巷2號）周邊重兵守候。後來朱立倫、侯友宜、柯文哲改至北市羅斯福路6段某公司密會。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法