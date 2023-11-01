柯：密室協商會失去信用

民眾黨總統參選人柯文哲（右二）昨晚在宜蘭表示，政黨合作不是不可以，但不能硬拗。（記者江志雄攝）

2023/11/01 05:30

〔記者黃靖媗、江志雄／綜合報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲與國民黨主席朱立倫十月三十日召開第一次政黨協商會議。柯文哲昨日上午受訪談及藍白合時表示，若沒有公開、透明的比賽規則，要訴諸密室協商、分贓政治，民眾黨不可能為了一時利益，失去黨的長期信用。

柯文哲也說，國民黨與民眾黨是獨立政黨，有各自的支持者需要交代，若有共同目標，與公平、公開的比賽規則，就可以合作，而合作應符合社會公益、人民期望，並符合公開、透明、公平的原則，若提出奇奇怪怪的比賽規則，甚至訴諸密室政治，最後一定會變成分贓政治，無法得到台灣人民的支持。

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規劃11月底前環台一圈

在未來選戰規劃方面，柯文哲昨日上午召開「與哲同行三部曲」記者會，正式宣示啟動「壯遊台灣、眾望所歸」環台計畫，規劃在十一月底前環台一圈，並介紹會隨著柯文哲全台跑透透的行動咖啡車與環台小巴，以及推出的公民監票計畫，盼能招募一萬七千多名監票員。

柯文哲昨天在宜蘭跑透透，晚間在宜蘭縣羅東鎮戶外開講時說，不論在野整合與否，民眾黨仍應繼續努力，四處了解人民問題加以解決，不是坐在那裡等藍白合，該做的事必須做下去。他重申，政黨合作不是不可以，但規則要清楚，不能硬拗。

柯表示，參選二○二四總統，不貪污是基本條件，其次是認真工作，且意識形態不要太重。民進黨有兩大神主牌，包括台獨與反核，美國已表態不支持台獨，民進黨總統參選人賴清德自稱是務實的台獨工作者，請問賴要如何務實推動台獨？

柯說，認同維持現狀及中華民國是台灣目前最大公約數，現階段美國不會讓台灣跟中國統一，中國也不會同意台灣獨立，不知國、民兩黨為何在吵統獨。

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