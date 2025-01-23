淡水天元宮夜櫻點燈！花已開3成 櫻之光屋、沉浸光影區超浪漫

今年活動並以美國藝術家貝倫森（Sara Berrenson）的櫻花系列作品為核心，融合鮮豔大膽的色彩跟自然圖案，打造「流動櫻蒔」沉浸式光影區。（記者董冠怡攝）

2025/01/23 22:35

〔記者董冠怡／新北報導〕春節到淡水無極三元宮走春浪漫賞櫻花！2025年「新北蒔花好綻-花見櫻花季」今天在青年舞者張寶心精采水袖舞蹈演出，以及展演團隊天衍設計的唯一一場光影秀下揭幕，夜間賞櫻活動持續到2月2日，目前櫻花已開約3成，活動期間每天有夜櫻點燈、提供油紙傘與燈籠拍照，舉辦週末DIY工作坊、走讀活動。

點燈儀式由新北市副市長劉和然主持，他說，天元宮的三色櫻是獨有種，點燈時間每天下午5點到晚上8點，場布及光影設計由多次入圍金鐘、金馬獎的「茶金」美術指導賴勇坤，操刀充滿日式懷舊氛圍與時代感的「櫻之光屋」；新北捷運公司也推出櫻花輕軌1日票，50元可無限次乘坐輕軌，並與淡水漁會合作，祭出淡水魚藏吻魚鮮醬限定優惠，每組520元。

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賴勇坤提到，「櫻之光屋」外觀參考知名淡水日本警官宿舍，設計初衷，是希望每逢櫻花盛開的季節到來，民眾可以回到現地，很舒服地坐在院子裡賞櫻，就像在家一樣悠閒，同時互相聯絡感情。

天衍執行長倪君凱說，團隊過去光影展演偏重於文化層面，這次觸及到自然生態環境，透過小而美的沉浸式光影展演，將對夜櫻的唯美想像，投射在櫻之光屋，營造追求真善美的浪漫氛圍、創造全新體驗，同時呈現花與光元素結合的可能。

倪君凱認為，沉浸式體驗的核心概念是徜徉其中，讓人成為情節的一員，以身處天元宮的場域為例，結合現場道具、燈光藝術、表演，直接在布景上進行內容創作，彼此融為一體，而非單純獨立的光雕秀，未來經由光影設備系統多點投放，發展成一套完整的主題故事。理想中的沉浸，應是架構在5G和實境技術，甚至是人工智慧的串聯，藉由與AI角色對話，協助使用者更好融入場景，未來將不斷測試、突破技術限制，擴大應用範圍至各行各業，並且持續發展夜間經濟，吸引人流與共鳴。

市府綠美化環境景觀處長林俊德提到，今年活動並以美國藝術家貝倫森（Sara Berrenson）的櫻花系列作品為核心，融合鮮豔大膽的色彩跟自然圖案，打造「流動櫻蒔」沉浸式光影區；「櫻の散策」走讀活動免費場次報名雖已額滿，但仍可透過旅學堂其他場次，體驗櫻花之美；週末飄漆技法帆布袋工作坊，邀請擁有百年傳承的漆藝家族第四代張齊方出席。

景觀處補充，還有手機拍攝、彩繪扇子工作坊，可以感受藝術與手作的樂趣，採現場報名，每場限額50人，詳細資訊可上「新北蒔花好綻-花見櫻花季」官網查詢。

淡水區無極天元宮櫻花已開約3成。（記者董冠怡攝）

「櫻之光屋」由多次入圍金鐘、金馬獎的「茶金」美術指導賴勇坤操刀。（記者董冠怡攝）

副市長劉和然（最上排右五）指出，天元宮的三色櫻是獨有種，點燈時間為每日下午5點至晚上8點；最上排右四為市議員陳偉杰、右三為「茶金」美術指導賴勇坤、左一為天衍執行長倪君凱、最前排右二為青年舞者張寶心。（記者董冠怡攝）

沉浸式光影展演，將對夜櫻的唯美想像，投射在櫻之光屋。（記者董冠怡攝）

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