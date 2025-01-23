高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇」測試充氣！ 宛如巨大肉包萌翻

高雄冬日遊樂園主角「吉伊卡哇」今晚做充氣測試，巨大可愛的模樣，萌翻現場所有人。（記者李惠洲攝）

2025/01/23 22:59

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄冬日遊樂園將在本週六（25）日下午14點登場，將會邀請來自高雄的5位運動明星，包括奧運射擊國手吳佳穎、台鋼雄鷹金牌投手陳柏清、自由車粉紅小鋼炮黃亭茵、奧運舉重國手高展宏及健力國手謝宗庭，一同搭乘超跑遊艇，領軍全球知名IP巨大「吉伊卡哇」駛入高雄愛河灣，「吉伊卡哇」今日下午測試充氣，宛如一顆巨大肉包的超萌模樣吸引眾人關注。

為了讓高雄冬日遊樂園活動順利進行，活動主辦單位從下午就開始做一連串的測試，包含入港的水門儀式，以及主角「吉伊卡哇」充氣測試，活動工作人員從下午就開始準備，圓滾滾像是一顆饅頭的「吉伊卡哇」，從一片餅皮緩緩膨脹，不到一小時的時間「吉伊卡哇」就被充飽，宛如一顆巨大肉包，超萌的模樣吸引了許多路過的民眾前來，接著陸續還會有「吉伊卡哇」的好朋友貓咪「小八」 、以及高人氣的兔哥「烏薩奇」做充氣測試。

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這一次冬日遊樂園的主角「吉伊卡哇」非常受到大小朋友的喜愛，就連燈會「吉伊卡哇」小提燈也非常搶手，本週六25日下午2點現場也將會有盛大的入港儀式，歡迎親子、大小朋友相約愛河灣共襄盛舉，一共同在愛河灣大集合。

高雄冬日遊樂園主角「吉伊卡哇」今晚做充氣測試，從側面來看「吉伊卡哇」感覺上是趴著。（記者李惠洲攝）

高雄冬日遊樂園主角「吉伊卡哇」今晚做充氣測試，巨大可愛的模樣，宛如一顆巨型肉包。（記者李惠洲攝）

高雄冬日遊樂園主角「吉伊卡哇」今晚做充氣測試，巨大可愛的模樣，萌翻現場所有人。（記者李惠洲攝）

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