轟國民黨立委跟蟑螂老鼠一樣 曹興誠籲大罷免：要抓出來砍掉

聯電創辦人曹興誠出席《退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走》記者會。（記者王藝菘攝）

2025/04/01 14:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免第二階段連署如火如荼展開，前聯電董事長曹興誠今日受訪砲轟，現在的國民黨只會跟著中共罵台獨，從來不敢指責中共，哪個國家要消滅中華民國，台北市長蔣萬安「連講都不敢講」，心中已把台灣忘記，每天只想巴結中國。

針對國民黨立委面對大罷免開始轉趨低調，曹興誠批評，「這就好像蟑螂老鼠，你門一打開，就跑到牆角去躲起來，要抓出來砍掉！」

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在深藍選區方面如何推動罷免？曹興誠談及，民眾要了解，現在的國民黨是「假藍軍」、「已經投共的紅軍」，不要支持「假藍軍」的國民黨。立法院有不少藍白立委是投共的，今天中國對台軍演，大家可以看看國民黨和藍白立委，有哪些人會出來譴責中共，我看完全沒有，國民黨心目中只有中國、沒有台灣。

曹興誠痛批，國民黨只會跟著中共罵台獨，從來不敢指責中共，當賴清德總統說中國是「境外敵對勢力」，國民黨就跳出來反對。議員質詢台北市長蔣萬安，哪個國家要消滅中華民國？蔣萬安連講都不敢講，他們心中已經把台灣忘記，每天只想著巴結中國。

曹興誠強調，所以這次大罷免，希望藍營群眾一定要出來支持，因為中共來了，藍的絕對會比台獨更慘。因為中共搞統一戰線要消滅敵人時候，非常講究成分，中共有句名言是「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋」，所以這些藍營的人，只要你的父輩祖輩是反共，中共以後就是第一個把你消滅，不要心存僥倖。

曹興誠進一步說，以前國民黨的華北剿匪總司令傅作義在北京向中共投降，女兒傅冬菊是中共地下黨員說服她爸爸投降，傅冬菊在文革時候，就因為父親是國民黨員，被鬥爭整肅地很慘，所以現在國民黨投共的這些人，這些「假藍真紅」的人要小心，將來一定不會有好下場。

「要投共請回中國去！」曹興誠說，這些「假藍真紅」不要拖累我們台灣人，這些人想讓台灣接受中共的統治、被中共屠殺，真的必須鄭重呼籲深藍的民眾，不要傻了。

此外，大罷免連署份數是否不如預期？曹興誠回應，收件有高有低，要進一步把還沒連署的催出來，目前還有一段時間，民進黨也下來了，各縣市有巡迴的「胖卡」連署站，自己是幫忙每一個選區至少有一部「胖卡」，當地人也會增加「胖卡」，讓連署更加方便，相信會達到目標。

前聯電董事長、罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人曹興誠。（記者陳鈺馥攝）

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