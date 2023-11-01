民進黨酸：拉下鐵門跟朱侯密室分贓 柯文哲「公開透明」真雙標

民進黨發言人張志豪。（記者陳昀攝）

2023/11/01 10:29

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫及總統參選人侯友宜、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲3人昨深夜被直擊在一家公司密會53分鐘；民進黨今批評，柯文哲標榜所謂「公開透明」，原來是偷偷摸摸跑到國民黨大金主的店內，拉下鐵捲門上演密室協商、分贓政治，還跟「林北好友抹黑產業鏈」扯上關係，實在雙標又諷刺。

民進黨發言人張志豪指出，根據媒體報導披露的密會地點，這間「大增鋼鐵金屬有限公司」的董事長許耀仁是國民黨大金主，也就是現任國民黨中央組發會主委許宇甄的胞弟。許宇甄曾擔任婦聯會雲林分會總幹事及主委長達16年、國民黨雲林縣黨部兩任主委，甚至曾被新聞報導和雲林縣長張麗善是情同姊妹的好閨密，她的丈夫林啟滄更是全國漁會總幹事。

請繼續往下閱讀...

張志豪呼籲，請柯文哲今天務必親自說明清楚，這位國民黨大金主的背後竟然跟「林北好友抹黑產業鏈」的雲林張家有關係，原來藍白合的密室政治，除了談政治分贓外，恐怕也在闢室密談如何繼續抹黑攻擊民進黨，昨晚黑幕重重，所談的內容不單純，與會3人有必要向國人清楚說明。

張志豪說，柯文哲老愛自我標榜清廉及公開透明，但台北市長8年任內卻公器私用、寄生市府、酬庸親朋好友，還安排走後門，柯文哲永遠只是選擇性的正義，只用超高道德標準要求別人，公開透明套在自己則是雙標。就如2022年柯文哲在台北市知名飯店，宴請中國企業高層10多人聚餐，這些行程沒有依照他自己所訂的廉政公約一樣公開，柯文哲一面要求局處首長公開透明，一面與財團私相授受，顯然就是兩套標準、雙面人。

張志豪痛批，至於藍白合，更是柯氏雙標，柯文哲競選總幹事黃珊珊8月31日曾說「公開透明，是我們堅持的信念，否則，就好像國民黨總統初選，就是一個很好的例子，只要是密室不透明的政治操作，終究會失去人民的信任」；柯文哲10月1日也說「從頭到尾都是這種密室政治、分贓政治，真的說要公開透明，最後全部都躲起來」；10月31日更批評，「所以我個人是非常反對用喬的，密室政治，沒辦法得到人民支持，最後結局更慘。」原來拉下鐵捲門的密室分贓政治，就是柯文哲口中說的公開透明「新政治」，實在諷刺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法