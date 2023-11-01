朱侯柯深夜密會 總統怎麼合無結論

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨在外澳接天宮同台，兩人握手致意。（記者蔡昀容攝）

2023/11/01 05:30

〔記者施曉光、黃靖媗、蔡昀容、江志雄、林哲遠、翁聿煌／綜合報導〕國民黨、民眾黨兩黨主席前天才剛舉行過「藍白合」政黨協商，由於雙方都有不宜再拖的默契，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨主席、總統參選人柯文哲三人昨晚十點左右面對面溝通，晤談近一小時。據了解，對於總統選舉如何合作及正副搭檔人選的產生方式，彼此還是「沒有結論」。

知情人士證實，柯文哲、朱立倫、侯友宜昨晚十時於景美一間鋼鐵公司秘密會面近一小時，柯文哲競辦主任周榆修及國民黨副秘書長江俊霆也到場。

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據傳，朱、侯、柯三人昨晚原本要在位於新北市新店區，由朱立倫創辦的「銀光未來創新協會」會面，藍白雙方還有江俊霆與周榆修等幕僚在場陪同，但因消息曝光，臨時更改地點，柯文哲結束宜蘭行程返回台北，大約晚間十點與周榆修走進羅斯福路六段一家公司，鐵門隨即拉下，朱、侯兩人則早在室內等候。

晤談近一小時

直至昨晚十一點左右，公司鐵門才又打開，柯、周兩人先行步出，面對在場媒體詢問協商結果，兩人避談離去，稍後侯、朱等人也先後離開，侯面對詢問笑而不答，朱立倫則說今天跟大家報告。

不過據了解，對於總統選舉如何合作及正副搭檔人選的產生方式，彼此還是「沒有結論」。

據了解，民眾黨內對於會面消息提早走漏相當不滿，黨內人士認為，肯定是有人想透過提早傳出會面消息，使會談破局。

侯柯白天同台 三度握手

昨天白天，柯文哲、侯友宜先在宜蘭縣外澳接天宮碰面。柯先在上午十時三十分抵達接天宮上香，支持者大喊「柯文哲當選！」約十分鐘後，侯友宜也抵達上香，支持者也高呼「侯友宜當選！」

廟方在十一時舉行開香大典儀式，柯文哲、侯友宜同框，柯伸手向侯握手致意。廟方按抵達順序，請柯先致詞。柯文哲致詞簡短，祈求風調雨順、國泰民安，大家身體健康；侯友宜則講了七分鐘，從中國觀光客銳減講到兩岸宗教文化可以先走，否則大眼瞪小眼，瞪久了會出事情；接著談到自己名字是父親期許他重情、重義、重信用，朋友還致贈對聯「友直友諒友多聞，宜家宜國宜天下」。

致詞遭打斷 侯要柯粉惦惦

這個時候，柯粉突然大喊「台灣的選擇，柯文哲！」柯文哲立刻揮手示意停止。侯致詞被打斷，隨後說「莫共彼個啦（台語：不要說那個啦），拜託，大家惦惦」。兩人結束致詞及離開前均握手致意，總計三度握手但未交談，也未談及藍白合議題。

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