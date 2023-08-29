助陣徐富癸 賴清德︰保生大帝前宣誓 嚴格打擊黑金槍毒、詐騙

賴清德今天到屏東力薦黨籍立委參選人徐富癸（中）、右二為前縣長潘孟安。（記者陳彥廷攝）

2023/08/29 18:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨總統參選人賴清德今天南下屏東，在前屏東縣長潘孟安、屏南立委參選人徐富癸陪同下，先到國境之南參加「恆春半島聯合競選團結誓師大會」，超過千名鄉親將農會大禮堂擠爆，回程並前往枋寮保安宮參拜，與在場守候的鄉親熱烈互動，二場過程中，鄉親高喊「賴清德一票、徐富癸一票」，凍蒜聲展現勝選氣勢！

徐富癸8月中才確定披掛上陣參選屏南立委，賴清德專程南下助陣，今天連續2場造勢全力拉抬。賴清德表示，徐富癸起步比較晚，是最後一個提名的候選人，準備的時間比較短，更需要大家的支持。他強調，民進黨真的需要徐富癸這一席，和他一起推動國家希望工程，打造讓年輕人看見希望、中年人得到理想、老年人能夠得到照顧的台灣。

請繼續往下閱讀...

潘孟安說，雖然徐富癸沒有選舉過，但只要是有參與社團的人、村里長和公職人員，都一定有和徐富癸接觸過，只是鄉親還是對他比較陌生，現在由賴清德推薦，希望透過大家的雙手、大家的力量，一起來做富癸的分身，每個人都是競選總幹事。

徐富癸表示，自己在擔任恆春駐地記者的時候、長期關注墾丁國家公園、三軍聯訓基地、在地農業發展需求等，對地方議題都非常了解，也在這時候結識了潘孟安縣長，並曾擔任縣長室主任、民政處長，對各鄉鎮的需求和業務都很熟悉。20年的磨練，自己已經準備好了，拜託各位鄉親支持最有經驗的徐富癸。

賴清德壓軸則盛讚徐富癸從記者時期將地方的聲音寫出來，把困難的聲音，勞工需要幫忙的聲音，農漁產業等等的困境，透過新聞向全台發聲，讓屏東獲得重視。再到立委辦公室主任、縣長室主任，更加了解民間疾苦，也著手改善，是累積了許多寶貴為民喉舌的經驗。

賴清德指出，國家要有力量，立委數量要過半，像屏北鍾佳濱、屏南徐富癸，他當黨主席，是把這兩席算當選，拜託大家，他當院長的時候也非常相挺屏東，這次提名，拜託大家幫忙，他並以三個大方向向民眾訴求支持，若他當選總統，首要任務就是一守護台灣主權，維護民主和平繁榮發展。

他表示，從台灣定期的公職選舉，組成國家級政府用公權力服務人民，台灣是個主權獨立國家，3.6萬平方公里的台灣寶島，是2350萬人擁有台灣的所有權，什麼事都能講，「只有所有權不能講，只有主權不能讓」，強調若擔任總統，將站在第一線擔起責任守住台灣主權，讓2350萬人繼續擁有土地、房子的所有權，絕對不讓這些人賣掉。

賴清德說，第二他將全力拼經濟，像是蔡總統執政近8年來，雖然有個別的人及產業受影響，但台灣的總體經濟是進步的，馬前總統最後1年各界所生產的價值是17兆，但去年已經到22兆多，增加5兆多，這就是大家打拼的結果，其中最主要就是外銷，外銷相比就多了17%，未來這個基礎他會推動發展，除了科技產業繼續發展，傳統產業、中小、微型企業也要幫忙度過難關，尤其是地方創生，在地的產業、社會的企業，讓少年回到故鄉，讓老年人能含飴弄孫。

賴清德說，最後他要在保生大帝面前和大家的面前向大家承諾，若他作總統一定嚴格打擊黑金槍毒和詐騙，一定會給台灣善良的老百姓安居樂業的空間，再次呼籲鄉親明年1月13日一定出來投票，立委支持徐富癸、總統支持賴清德，徐富癸一票、賴清德一票，現場凍蒜聲不絕於耳。

賴清德最後至屏東枋寮保安宮參拜。（記者陳彥廷攝）

賴清德最後至屏東枋寮保安宮參拜。（記者陳彥廷攝）

賴清德最後至屏東枋寮保安宮參拜，獲得近千鄉親支持。（記者陳彥廷攝）

賴清德最後至屏東枋寮保安宮參拜，會後並向鄉親力薦黨籍立委參選人徐富癸。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法