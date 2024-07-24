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凱米來襲AI治水 行政院核定5年30.9億水災智慧防災計畫

水利署近年以人工智慧AI 影像辨識，圖為新竹市東區公道五路與溪埔路（往台68）疑似發現積淹水事件。（水利署提供）

水利署近年以人工智慧AI 影像辨識，圖為新竹市東區公道五路與溪埔路（往台68）疑似發現積淹水事件。（水利署提供）

2024/07/24 09:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕颱風凱米襲台，各地嚴加防範。行政院已核定2025至2029年的水災智慧防災計畫，5年投入30.9億元經費，將推動數位化管理水災風險圖資及淹水潛勢圖資，整合AI等應用創新技術，推動創新防災數位轉型，已提升未來6小時洪水預警準確度，擴大全國智慧防汛網絡監測站達1200站。

水利署近年以人工智慧AI技術，以及行動創新方法，完備智慧防災應變機制提升大規模水災應變能力，原本的「水災智慧防災計畫（2020至2024）」至今年底結束，行政院已核定新一期「水災智慧防災計畫」，5年投入30.9億元經費，強化科技防災的能量。

水利署說明，新一期計畫延續前期並整合過去累積發展成果，運用智慧防救災量能及決策支援效能，推動數位化管理水災風險圖資及淹水潛勢圖資、整合應用創新技術（AI、5G、IOT、影像辨識）推動創新防災數位轉型，目前已提升未來6小時洪水預警準確度，同時擴大全國智慧防汛網絡監測站廣度及密度達1200站，提升民間災防能力。

此外，利用行動水情APP、LINE BOT迅速災情資訊傳遞至第一線防災人員，提升整體防災應變量能，同時建立社區、民眾對極端災害風險認知，以逐步完成足以因應大規模水災減傷亡、少災損目標。

水利署表示，目前已設置2072部淹水感測器及水情影像雲端平台收集8769支攝影機影像，即時監看AI辨識淹水資訊，隨時可支援進行抽排水任務的大型移動抽水機共1676部及1萬9500多公尺防水擋板，預先布署於全台各地，易淹水地區成立544個水患自主防災社區及1477名防汛護水志工，加上企業合作共同執行及協助在地水利防災工作，初步完成推動智慧防救災及基礎建立的階段任務。

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