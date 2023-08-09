「沒拿郭台銘一毛錢」 周典論談操盤2場晚會這樣說

周典論（右一）今晚致詞說，「沒有拿郭台銘一毛錢」。（記者羅欣貞攝）

2023/08/09 23:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨籍屏東縣議會議長周典論連續在5月9日及今晚（8月9日），為鴻海創辦人郭台銘在屏東市舉辦2場晚會，首場號稱1.8萬人，今晚號稱超過2萬人，展現基層實力。他今晚上台致詞時特別強調，「沒有拿郭台銘一毛錢」。

周典論今晚在郭台銘回台首場「主流民意大聯盟」說明會上台致詞說，虔誠的心感謝天公伯，這樣疼惜郭台銘，屏東連續下雨6天了，但今天這場，天公伯有疼我們，沒有下雨，跟天公伯深深一鞠躬，人在做天在看。

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周典論說，郭台銘為了社會付出，國家打拚，天公伯有感動到，再次跟大家報告，「典論為什麼這麼堅持？因為我大是大非，我走對的路要走下去」，郭台銘先生讓他感動，勤儉耐勞、創造事業，也沒有因為賺錢而囂張，幾十年來為台灣需要的事情出錢出力，「郭台銘為社會付出時，有想到他要選總統嗎？」

周典論說，看到郭台銘的主張，主流民意大聯盟，他深受感動，請大家一起來下架民進黨。當周典論說到，「郭台銘董事長，屏東對你的熱情有看到嗎？有感受到嗎？」郭台銘回答，「有」。周典論接著說，我們難道是為了個人利益？「典論到現在沒有拿過郭台銘一毛錢」。

周典論今天下午也重申「不會退出國民黨」，訴求就是結合在野聯盟、非綠聯盟下架民進黨。

周典論（右四）已為郭台銘（右五）舉辦了兩場晚會。（記者羅欣貞攝）

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