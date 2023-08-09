幫郭台銘辦晚會 屏東議長周典論反問：我為什麼要退出國民黨？

被問到會考慮退出國民黨嗎？屏東縣議會議長周典論反問，我為什麼要退出國民黨？（記者羅欣貞攝）

2023/08/09 19:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鴻海創辦人郭台銘回台首場大型說明會「主流民意大聯盟」今晚7點在屏東市舉行，預計號召2萬人到場，幫忙舉辦晚會的國民黨屏東縣議會議長周典論今天（9日）傍晚再度被媒體問及是否會退出國民黨，他反問，「我為什麼要退出國民黨？」

郭台銘下午先在周典論等人陪同下，到屏東玉皇宮上香祈福。在郭台銘抵達前，周典論回應媒體說，「我全力支持下架民進黨，我遵從我們朱立倫主席的指示，他多次宣示結合在野聯盟、非綠聯盟下架民進黨，這是大家的最大公約數」，幾乎有65％民眾要求下架民進黨，所以郭台銘才決定成立主流民意大聯盟，這65％就是主流民意，大家要思考如何能夠把這些60幾％的民意都能夠結合，來下架民進黨，這是最大的宗旨。

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媒體追問，支持郭台銘獨立參選嗎？周典論說，郭台銘要不要獨立參選並不知道，這是未知數，現在問他也不知道。

媒體又追問，會考慮退出國民黨嗎？周典論則反問，「我為什麼要退出國民黨？」，他遵從黨主席的指示，「我是按捺會退出國民黨？」。媒體再問，國民黨可能會懲處，周典論說，最後要怎麼樣還不知道，還沒有到那個時段，時間到再說。

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