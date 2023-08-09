周典論父女今晚與郭台銘同台祭黨紀處分？國民黨：事情還沒發生

前鴻海董事長郭台銘（中）今晚將在屏東縣造勢，國民黨籍的屏東縣議長周典論（左）及其擔任中常委的女兒周孟蓉傳出有私下幫忙，圖為2人先前同場出席活動。（資料照）

2023/08/09 15:44

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘今晚將在屏東縣造勢，國民黨籍的屏東縣議長周典論及其擔任中常委的女兒周孟蓉傳出有私下幫忙，國民黨考紀會主委黃怡騰今日面對媒體詢問是否應予考紀處分時回應，目前事情還沒有發生，所有具體行為，無論黨中央與地方都有紀律系統會進行了解，如果有從政黨員違紀，就會蒐集資料並請相關考紀單位調查處理，一定會給所有黨員一個交代。

黃怡騰強調，國民黨已經提名新北市長侯友宜參選總統，全體黨員都有支持決策的義務，尤其從政黨員更應該做為表率，在明年大選投票前，黨部都會強調凡是牴觸黨的決策以及支持非本黨侯選人的黨員，都將依照黨章規定加以追蹤、論處。

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由於郭台銘尚未宣布參選總統，黨員與郭同台，能否算是違紀？黃怡騰回應，郭台銘還沒有宣布，他怎麼能替郭決定是否為總統參選人？經媒體追問，如果今晚有黨員與郭台銘同台，是否就不算違反黨紀？黃卻說，國民黨是一個要按照黨紀經營管理黨員的社團，凡是有明確違反黨的決策，不支持黨的候選人，就是違紀，一定會蒐集資料後依照黨紀程序處理。

媒體再問，周典論、周孟蓉是否可能比照日前與郭台銘同台的國民黨新北市立委參選人林金結個案，給予口頭警告？黃怡騰則說，情節還不了解，所以無從比照。

對於可能參選總統的郭台銘，國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨有自己的步調與節奏，會結合所有可以結合的力量，爭取最多的朋友，把敵人減少到最少，希望廣納所有可以結合的人，共同完成60%國人希望下架民進黨的目標，因此現階段並沒有所謂尊不尊（郭）或排不排斥（郭）的問題，除了對手以外，基本原則就是要把所有人都變成朋友。

林寬裕強調，到目前為止，郭台銘都還是藍營重要的力量，希望郭台銘能夠一起與國民黨完成下架民進黨的目標，郭台銘過去也說過一定會來支持國民黨的總統候選人，國民黨到至今依然相信。

此外，針對民進黨黨務幹部表示，民進黨的內參民調，與國民黨的不一樣，而且民眾黨與國民黨一定有一方說謊，林寬裕反嗆說，如果民進黨這麼高枕無憂，管好自己的民調就可以，國民黨的內參民調有科學方式且行之有年，並非今天或昨天才臨時開始做，而且有自己的檢核方式，他建議民進黨管好自己，雙方進行君子之爭。

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