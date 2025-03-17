嚇壞！SpaceX太空船抵達太空站 驚見「外星人」現身迎接

美國SpaceX飛龍號太空船與國際太空站完成對接，竟然有「外星人」現身迎接。（圖擷自International Space Station「X」帳號）

2025/03/17 14:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人了！美國太空探索公司SpaceX的飛龍號太空船載著4名Crew-10太空人，已於美東時間16日凌晨和國際太空站完成對接，結果上面竟然有「外星人」出來迎接。

據《福斯新聞》報導，這名外星人其實是本來就在太空站的俄羅斯太空人瓦格納（Ivan Vagner），他當時穿上了外星人頭套，歡迎Crew-10組員麥克萊恩（Anne McClain）、艾爾斯（Nichole Ayers）、大西卓哉、佩斯科夫（Kirill Peskov）的到來。

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美國航太總署（NASA）表示，美東時間16日凌晨1時35分，Crew-10的4名太空人打開飛龍號和太空站之間的對接艙門，順利進入了太空站，並和已在站上的人員一一擁抱。

在太空站滯留9個月的美國NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams），由Crew-10接替後將和Crew-9的黑格（Nick Hague）、戈布諾夫（Alexander Gorbunov）一起於19日返回地球。

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