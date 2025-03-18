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    玉山積雪霧淞「凍」人 排雲山莊冰雪5.5公分

    受低溫與水氣影響，玉山下雪積雪達1公分，玉山氣象站周邊也可見白白霧淞，景象「凍」人。（圖由玉管處提供）

    受低溫與水氣影響，玉山下雪積雪達1公分，玉山氣象站周邊也可見白白霧淞，景象「凍」人。（圖由玉管處提供）

    2025/03/18 09:50

    〔記者劉濱銓／南投報導〕受強烈大陸冷氣團與水氣影響，玉山氣象站今清晨6點開始下雪，積雪1公分；玉山排雲山莊從今凌晨至早上也出現冰霰夾雪，累積冰雪達5.5公分，山區植被可見結出白白霧淞，景象「凍」人。

    玉山國家公園管理處表示，玉山氣象站今清晨5點多測得零下2.6度低溫，再加上水氣配合，早上6點開始下雪，積雪約1公分，氣象站周邊也可見白白霧淞，山區低溫可見一斑。

    另在玉山主峰線排雲山莊，昨就有陸續降下冰霰，直到今凌晨轉為冰霰夾雪，之後到了今早6點50分持續再下雪夾霰，山莊廣場累積冰雪約5.5公分，氣溫則在0度左右。

    玉管處提醒，主峰線因冰雪導致步道濕滑，山友上山務必小心行走，尤其往主峰位在風口的鐵棚區，日前因落石砸壞鐵柵欄，使得路況變得崎嶇難行，加上現在又有積雪結冰，提醒山友務必做好風險評估，以維登山安全。

    受低溫與水氣影響，玉山下雪積雪達1公分，玉山氣象站周邊也可見白白霧淞，景象「凍」人。（圖由玉管處提供）

    受低溫與水氣影響，玉山下雪積雪達1公分，玉山氣象站周邊也可見白白霧淞，景象「凍」人。（圖由玉管處提供）

    受低溫與水氣影響，玉山排雲山莊出現雪夾霰，冰雪達5.5公分，山莊周邊也可見霧淞。（圖由玉管處提供）

    受低溫與水氣影響，玉山排雲山莊出現雪夾霰，冰雪達5.5公分，山莊周邊也可見霧淞。（圖由玉管處提供）

    受低溫與水氣影響，玉山積雪達1公分，玉山氣象站周邊也可見霧淞，景象「凍」人。（圖由玉管處提供）

    受低溫與水氣影響，玉山積雪達1公分，玉山氣象站周邊也可見霧淞，景象「凍」人。（圖由玉管處提供）

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