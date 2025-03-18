拒絕買單！川普解除拜登子女特勤維安 直斥「太離譜了」
美國總統川普17日解除了特勤局針對前總統拜登子女杭特（左二）、艾希莉（左一）的維安保護。（路透資料照）
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間17日晚間6時宣布，即刻解除特勤局（Secret Service）針對前總統拜登兒子杭特（Hunter Biden）、女兒艾希莉（Ashley Biden）的維安保護。
據《路透》報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發出貼文，「杭特．拜登長期受到特勤局保護，所有費用均由美國納稅人買單」。
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「太離譜了！」他點名杭特竟然配置了18名特勤人員，現在還跑去因為人權備受質疑、已被削減財務援助的南非度假。
川普說：「請注意，即日起杭特．拜登將不再受到特勤局的維安保護。同樣的，有著13名幹員（保護的）艾希莉．拜登也將從名單中剔除。」
數小時前，有記者問川普有關杭特．拜登的特勤維安情況，川普當下表示不清楚此事，但會進行調查。
《美聯社》報導，據美國聯邦法，前總統及其配偶終身都將受到特勤局維安保護，但針對其16歲以上直系親屬的維安工作則在卸任時終止。儘管如此，川普、拜登離開白宮前都把子女的保護維安任務延長了6個月。