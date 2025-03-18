川普政府驅逐南非大使！批「煽動種族對立」限21日前須離開美國

美國國務卿魯比歐近日要求南非駐美大使拉蘇爾於本週五（21日）前離開美國，使美南關係陷入緊張。（美聯社）

2025/03/18 10:15

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日要求南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）於本週五（21日）前離開美國，使美南關係陷入緊張。

綜合外媒報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，魯比歐上週五做出決定後，已正式通知南非大使館並發出外交照會。拉蘇爾的外交特權與豁免已於週一到期，必須在週五前離境。

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魯比歐在社交媒體X上公開指責拉蘇爾是「煽動種族對立的政客」，並批評他「憎恨美國」及美國總統川普。該貼文還附上了一篇關於拉蘇爾談話的報導，內容提及川普政府在美國白人即將成為少數族裔的背景下推行的政策。

布魯斯強調，拉蘇爾的言論「不可接受」，未達到促進兩國外交關係所需的「最低限度尊重」標準。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）則將此事形容為「小障礙」，並表示將秉持對美國及總統川普的「深切尊重」進行溝通，努力修復兩國關係。南非外交部發言人菲里（Chrispin Phiri）證實，拉蘇爾仍在美國，將於近期離境。

驅逐駐外大使是罕見的外交舉措。此事亦被視為川普政府近期對南非強硬立場的一部分。上個月，川普簽署行政命令，終止美國對南非的資金援助，指控南非政府奉行「反白人政策」，並支持巴勒斯坦哈馬斯與伊朗。

此外，美國政府對南非的土地政策、與俄羅斯和伊朗日益密切的關係，以及其對美國及盟友的「敵對立場」表示不滿。南非今年一月通過新法，使政府可基於「公共利益」徵用土地，部分情況下甚至無需提供賠償。拉瑪佛沙則強調，該政策旨在糾正長期以來土地所有權的種族不平等問題。

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